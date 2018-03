Este greu sa te gandesti de ce nu ai incredere in partenerul de cuplu. Insa, nesiguranta iti afecteaza relatia si trebuie sa intelegi de ce te simti asa. Descopera cum sa ai incredere in iubitul tau si in relatia voastra si vei vedea ce inseamna sa ai armonie in cuplu.

foto interior si prima pagina: Artem Tryhub Shutterstock

Doar daca sunteti amandoi siguri pe voi si aveti incredere in celalalt, puteti sa faceti iubirea sa dureze. Pot exista situatii de neincredere, pot exista momente de ezitare si de incertitudine, si este normal sa fie asa. Insa, nesiguranta in cuplu, pe termen lung, va va face nefericiti.

Nesiguranta in cuplu este reponsabila de majoritatea problemelor in relatie

Iti vine greu sa ai incredere in iubitul tau? Te simti geloasa? Esti dependenta de el? Toate acestea se traduc prin a fi nesigura pe tine. Daca tu nu ai o parere buna despre tine, daca tu nu esti suficient de stabila incat sa fii sigura pe viitorul tau, oricare ar fi acela, niciun partener nu te poate ajuta.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro