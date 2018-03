"Mi-am petrecut viața așa cum mi-am dorit. Am călătorit, am sărutat, am dansat, am cântat și am iubit. Am trăit fiecare clipă cu zâmbetul pe buze. Dacă totul se va încheia în seara asta, pot spune că nu voi avea regrete. Mă simt norocoasă că am trecut de 90 de ani. Sunt cu adevărat o femeie fericită. Sufletul meu a trăit frumos." - mi-a spus bunica în ziua în care a împlinit 90 de ani.

Ea este piatra de temelie a familiei noastre. La 90 de ani este una dintre cele mai fericite și mai zen persoane din câte cunosc. Iată câteva dintre cele mai minunate lecții pe care le-am învățat de la ea (sper că vă vor ajuta și pe voi):

1. Există mii de oameni care trăiesc întreaga lor viață după planurile altora. Tu trăiește pentru tine, după planurile tale, pentru visurile tale.

2. Călătoria corectă vine cu destinația finală în viață.

3. Dorința de a ieși din zona de confort și a face lucruri grele deschide mari ferestre de oportunitate.

4. Nimeni nu câștigă în jocul vieții privind în spate. Tot ce trebuie să faci este să mergi întotdeauna mai departe. Să privești în față.

5. Cele mai mari dezamăgiri în viață sunt adesea rezultatele unor așteptări greșite.

6. Caracterul nostru este adesea cel mai evident în momentele în care suntem cei mai fericiți și cei mai nefericiți.

7. Viața se schimbă în fiecare secundă... și așa te poți schimba și tu.

8. Poți lupta și câștigă bătăliile de azi. Doar de azi. Nu de ieri și nici de mâine.

9. Este în regulă să nu fii mereu fericită. Toată lumea are momente dificile. Ar fi culmea să zâmbești non-stop.

10. Sensibilitatea poate fi o super putere. Profită de ea așa cum știi tu mai bine.

11. Deschide-ți inima în fața unei persoane care poate vindeca o inimă zdrobită. Nu ține totul pentru tine. Vorbește cu oamenii în care poți avea încredere, spune ce ai pe suflet.

12. De cele mai multe ori nu ai nevoie de mai multe lucruri pentru a fi cu adevărat fericită... ai nevoie de mai puține lucruri.

13. Începe fiecare zi cu iubire. Iubire pentru ceea ce ești, pentru sufletul tău, pentru inima ta, pentru oamenii din jurul tău.

14. Alege cu grijă oamenii lângă care alegi să îți petreci viața.

15. Ieși din zona de confort din când în când. Există atât de multe oportunități care te așteaptă. Ai încredere în tine!