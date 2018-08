Este complet normal ca unul (sau ambii) parteneri să fie geloși la un moment dat într-o relație; dar nu când se ajunge la un nivel obsesiv și nesănătos.

Este o linie fină între gelozia „normală” și cea obsesivă și este de dorit să ținem lucrurile sub control. Dacă partenerul te tot verifică, dacă preferă să fii singur, în loc să fii în compania prietenilor și îți verifică în mod constant telefonul, atunci poate este cazul să analizezi mai bine situația.

Conform My Domaine, chiar dacă unii oameni sunt posesivi (în mod conștient sau nu), în speranța că vor reuși să țină partenerul alături de ei, rezultatul este de multe ori exact opusul. Studiile arată că gelozia și posesivitatea pot fi în detrimentul relației, iar partnerii devin adesea nemulțumiți. Lisa Firestone, psiholog și autor al cărții Conquer Your Inner Voice, spune că există diverse feluri (subtile sau mai puțin subtile) în care oamenii încearcă să-și controleze partenerii, însă acestea sunt doar moduri de a-și nega propriile emoții.

