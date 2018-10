Semnele unei relatii toxice? Opusul celor spune mai sus! De multe ori, chiar daca realizam ca traim intr-o relatie de cuplu care ne face mai mult rau decat bine… alegem sa ramanem acolo.

foto interior si prima pagina: Rawpixel.com Shutterstock

Iar daca ramanem acolo, nu reusim decat sa acumulam in timp emotii negative, pe care le ducem cu noi pretutindeni: in relatiile de familie, in cele sociale sau in cele de serviciu.

Specialistii in terapia de cuplu ne prezinta cateva dintre ele:

1. Toate actiunile tale aduc nemultumire. Indiferent ce faci si ce spui, ti se reproseaza ca gresesti, ca nu faci bine, esti mereu vinovat si nu ai niciodata dreptate.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro