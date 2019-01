În fiecare an, la 6 ianuarie, Biserica Ortodoxă celebrează creştinarea lui Iisus Hristos de către Sfântul Ioan Botezătorul. Momentul de botez al Mântuitorului are o semnificaţie aparte în religie, pentru că atunci, la apa Iordanului, s-a arătat Sfânta Treime: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Boboteaza mai este cunoscută și sub numele de Epifanie, Teofanie, Arătarea Domnului sau Descoperirea cuvântului Întrupat.

Cea mai importantă tradiție de Bobotează este sfințirea apelor. În această zi, de Bobotează, există tradiția conform căruia preoții sfințesc toate apele din care oamenii vor lua, mai apoi, pentru a stropi gospodăriile, casele și animalele, păstrând restul apei, pentru leac.

Totodată, în satele și orașele traversate de râuri există obiceiul ca preoții să arunce crucea în apa înghețată, iar tinerii curajoși se aruncă în apele înghețate pentru a o scoate la mal.

