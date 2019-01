Pe 21 ianuarie ne vom bucura de un fenomen astrologic foarte interesant - eclipa totala de luna. Tot in aceasta perioada va avea loc si Super Luna, ceea ce inseamna ca luna va fi la cel mai apropiat punct de Pamant, facand-o sa para mai mare si mai stralucitoare decat de obicei. Aceste fenomene vor intensifica energia pe care o primim si va da un restart puternic pentru toate zodiile.

foto interior si prima pagina: Romolo Tavani Shutterstock

Iata ce te asteapta in timpul eclipsei totale de luna de pe 21 ianuarie in functie de semnul zodiacal:

Berbec

Treci printr-un moment de auto-descoperire. Chiar daca asculti de sfaturile pe care le primesti de la oamenii din jurul tau, in aceasta perioada alegi sa te lasi condusa de intuitie in momentele in care vrei sa faci schimbari importante. In momentele in care nu mai poti, ai incredere in Univers; el stie cel mai bine de ce ai nevoie pentru a fi cu adevarat fericita.

Taur

Multe lucruri se schimba pe plan emotional pentru tine. Alegi sa fii mai atenta la sentimentele oamenilor din jurul tau si, cel mai important, la ceea ce simti tu cu adevarat. De asemenea, incerci sa te reconectezi la intuitia ta si sa o asculti mai des.

Gemeni

Ai atat de multe idei pe care vrei sa le pui in aplicare in urmatoarea perioada, trebuie doar sa ai putina rabdare. Analizeaza cu atentie situatia inainte de a lua o decizie finala, mai ales atunci cand este vorba despre o schimbare sentimentala.

Rac

In aceasta perioada este posibil sa simti o oarecare nesiguranta in ceea ce priveste planul profesional, motiv pentru care alegi sa faci cateva schimbari in planurile tale astfel incat sa rezolvi aceasta situatie cat mai repede cu putinta.

Leu

Esti foarte atenta la modul in care te simti in aceasta perioada; este posibil sa renunti la anumite lucruri, sa faci cateva schimbari si, cel mai important, sa fii pentru prima data egoista si sa te pui pe primul loc. Meriti sa fii fericita, este timul sa lasi trecutul in urma.

Fecioara

Subconstientul tau lucreaza foarte mult in aceasta perioada; este posibil sa realizezi adevarauri interioare care pana acum au fost un adevarat mister pentru tine. Situatiile confuze sunt, in sfarsit, clare. Priveste in jurul tau pentru semne din partea Universului daca vrei sa faci schimbari importante.

Balanta

Este o perioada in care alegi sa reiei legatura cu prieteni vechi. Acest lucru ar putea inseamna ca renunti la comunitati in care nu mai poti fi tu insati si in care nu poti fi sincera cu privire la ceea ce simti. Nu-ti face griji, toate aceste schimbari te vor ajuta sa ajungi pe drumul pe care vrei sa mergi.