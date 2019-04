Beyonce: Am ales să fiu EU

Am avut de facut o alegere: sa astept sau sa iau decizii. Sa fac un pas in spate sau sa ma indrept catre viitor. Am ales SA FIU EU.

"Am învățat că oamenii vor uita ceea ce spui, vor uita ceea ce ai făcut, dar nu vor uita niciodată felul cum i-ai făcut să se simtă." - spunea la un moment dat Maya Angelou. Homecoming oferă o perspectivă intimă și detaliată asupra concertului istoric susținut de Beyoncé la Coachella în 2018, prin care aduce un omagiu universităților și colegiilor Americane dedicate comunității de culoare. Presărat cu imagini oneste și interviuri care detaliază pregătirile și intenția puternică din spatele viziunii ei, Homecoming urmărește drumul emoționant de la concept creativ la mișcare culturală. Netflix a lansat primul trailer pentru documentarul realizat cu Beyonce, una dintre cele mai apreciate artiste ale momentului. Secvențe intime, momente mărețe din viața cântăreței și chiar câteva cadre din viața privată - unul dintre acestea o arată în prim plan pe Ivy, fiica cea mare a lui Beyonce care dansează după coregrafia mamei sale - toate acestea sunt redate în timp ce pe fundal auzi un interviu cu Maya Angelou. Spre final, apare întrebarea "Ce sfat ar trebui să îi dai acestei generații?", iar Angelou răspunde: "Spuneți adevărul. Fiți sinceri cu voi și cu copiii voștri." Filmul oferă o perspectivă intimă și detaliată asupra faimoasei apariții a lui Beyoncé pe scena festivalului Coachella în 2018 și dezvăluie drumul de la concept creativ la mișcare culturală. Se lansează pe 17 aprilie. Doar pe Netflix. HOMECOMING: UN FILM DE BEYONCÉ se lansează la nivel global pe Netflix pe 17 aprilie 2019