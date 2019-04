5 Rugaciuni scurte pentru momentele in care vrei sa vorbesti cu Dumnezeu, dar nu stii ce sa ii spui

Sunt momente in care simti ca nu reusesti sa gasesti cuvintele potrivite. Pentru astfel de situatii am facut acest material. Iata cateva rugaciuni pe care sa le spui atunci cand vrei sa vorbesti cu Dumnezeu.

1. Pentru momentele in care inima ta sufera.

Doamne, inima mea e franta. Totul in jurul meu este gri. Sufletul ma doare. Nimic nu functioneaza asa cum trebuie. Tot ce am iubit a pierit. Nu am puterea de a mai continua. Nu mai vad nimic in afara de suferinta in jurul meu. Te rog, ajuta-ma sa gasesc putere in tine. Ia aceasta durere si invata-ma cum sa merg mai departe. Ajuta-ma sa iert, sa o iau de la capat, sa cred ca acest moment este o parte a planului tau. Ajuta-ma sa vad noi inceputuri. Ajuta-ma sa imi vindec inima. Ajuta-ma sa am rabdare pentru ca stiu ca ai planuri mai frumoase pentru mine. Este atat de greu, insa am incredere in tine. Salveaza-ma de tot. Amin.

2. Pentru momentele in care vrei sa fii recunoscatoare.

Doamne, iti multumesc. Stiu ca aceste cuvinte nu sunt suficiente, insa iti multumesc. Iti multumesc pentru toate binecuvantarile din viata mea, pentru toti oamenii minunati pe care i-ai adus pe drumul meu, pentru toate visurile implinite, pentru toate lucrurile intamplate. Iti multumesc ca mi-ai fost alaturi, ca mi-ai dat putere pentru a lupta cu tot. Stiu ca viata nu va fi intotdeauna minunata, de aceea iti multumesc pentru tot ce mi se intampla acum. Si, te rog, ramai alaturi de mine la bine si la rau. Amin.

3. Pentru momentele in care inima ta este incarcata de furie.

Doamne, ajuta-ma te rog. Ia aceasta furie din inima mea. Scapa-ma de gandurile pline de frustare din mintea mea. Ajuta-ma sa ma calmez. Ajuta-ma sa scot aceste emotii din sufletul meu. Tu vezi toata furtuna care se afla in sufletul meu. Te rog, ajuta-ma sa inlatur norii negri si sa vad din nou soarele. Inlocuieste aceasta furie cu bunatate. Amin.

4. Pentru momentele in care te simti confuza.

Doamne, nu stiu ce sa mai fac. Sunt la o rascruce de drum, ma confrunt cu o decizie dificila si nu stiu incotro sa o apuc. Am nevoie de indrumarea ta acum. Te rog, ajuta-ma sa merg in directia corecta. Pune in inima mea planurile tale si arata-mi drumul pe care il ai pregatit pentru mine. Ajuta-ma sa stiu ce vrei sa faci cu viata mea. Si ramai langa mine la fiecare pas pe care il fac. Amin.

5. Pentru momentele in care te simti singura.

Doamne, stiu ca ai un plan. Si stiu ca acesta este mai frumos si mai special decat orice mi-as putea imagina eu. Dar acum ma simt singura. Am nevoie de iubire in viata mea. Ajuta-ma sa am incredere in planurile tale. Ajuta-ma sa nu mai pun la indoiala deciziile tale si sa gasesc linistea de care am nevoie. Ajuta-ma sa stiu ca dragostea adevarata ma va gasi la un moment dat. Si ajuta-ma sa stiu ca nu vei inceta niciodata sa ma iubesti. Amin.

