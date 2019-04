Beyonce: Puterea inseamna fericire, puterea inseamna munca grea si sacrificiu

Este timpul sa lasi totul in urma, este timpul sa privesti catre viitor. Este drumul tau, trebuie doar sa ai incredere in tine.

comunicat de presa:

Netflix a lansat astăzi Homecoming: Un Film de Beyoncé, care prezintă o viziune intimă a concertului istoric susținut de Beyoncé la Coachella în 2018, prin care aduce un omagiu universităților și colegiilor Americane dedicate comunității de culoare. (HBCU - Historically black colleges and universities). Presărat cu imagini oneste și interviuri care detaliază pregătirile și intenția puternică din spatele viziunii ei, Homecoming urmărește drumul emoționant de la concept creativ la mișcare culturală. Această producție originală Netflix este disponibilă acum la nivel global pe Netflix.

În calitate de primă femeie de culoare headliner la Coachella, Homecoming este un omagiu adus personalităților afro-americane care au inspirat-o pe Beyoncé, printre care alumnii HBCU Toni Morrison, Alice Walker, activista Marian Wright Edelman și sociologul W.E.B. Du Bois, alături de nume precum Nina Simone, Maya Angelou, Chimamanda Ngozi Adichie și Audre Lorde. Cunoștintele personale ale lui Beyoncé despre relevanța și celebrarea absolvenților HBCU (Historically black colleges and universities) au început cu tatal ei, Mathew Knowles, absolvent al Universității Fisk.

Filmat timp de opt luni, producția o urmează pe artista de talie mondială în timp ce se întoarce pe scenă după nașterea gemenilor ei și se concentrează pe crearea spectacolului său revoluționar, care a presupus patru luni de repetiții cu formația, urmate de patru luni de repetiții de dans cu peste 150 de muzicieni, dansatori și alte activități creative - toate fiind selectate de artistă.

În timp ce a jonglat cu două roluri, având atât ​​calitate de regizor al show-ului ei live, cât și a filmului care a documentat procesul prin care ea a reușit să facă acest lucru, Beyoncé spune: „A fost una dintre cele mai grele activități pe care mi le-am asumat, dar știam că trebuie să trag de mine și de echipa mea pentru a ajunge de la grandios, la legendar. Știam că nimic de genul ăsta nu a fost făcut vreodată la un nivel de festival înainte și că trebuie să fie iconic dincolo de comparație. Spectacolul a fost un omagiu pentru o parte importantă a culturii afro-americane. A trebuit să fie real pentru cei care cunosc și inspirațional pentru cei care aveau nevoie să învețe. În realizarea filmului și reluarea povestirii, scopul a rămas același”.

Au fost multe persoane implicate în distribuție; trupa, cântăreții și dansatorii sunt foști studenți HBCU, cunoscători ai tradiției trupei HBCU. Ei s-au alăturat echipei Beyoncé, unii dintre ei prezenți în turnee de foarte mulți ani. Cei care se uită la spectacol nu doar că văd repetițiile intense de dans și talentul acestor artiști uimitori, dar cunosc și călătoria lor personală, de la elev HBCU, la artist și impactul pe care îl va avea în viața lor participarea alături de Beyoncé în acest concert istoric.

„Foarte mulți oameni extrem de educați și inteligenți sunt absolvenți ai colegiilor și universităților istorice de culoare, inclusiv tatăl meu”, spune ea în film. „Există ceva incredibil de important în ceea ce privește experiența HBCU care trebuie să fie sărbătorită și protejată”.

Filmul include, de asemenea, în creditele finale, remake-ul piesei "Before I Let Go" de Frankie Beverly si Maze, un clasic R&B din 1981, care este interpretată de obicei la jocurile HBCU. Single-ul va fi disponibil pe coloana sonoră a filmului Homecoming: The Live Album, disponibil astăzi de la Parkwood Entertainment și Columbia Records.

Homecoming: Un Film de Beyoncé a fost regizat și produs de Beyoncé Knowles-Carter. Ed Burke a fost co-regizor. Steve Pamon și Erinn Williams sunt producători executivi.

Lista de melodii

"Crazy In Love"

"Freedom”

"Lift Ev’ry Voice And Sing"

"Formation"

"Sorry"/"Me, Myself and I"

"Kitty Kat"

"Bow Down"

"I Been On"

"Drunk In Love"

"Diva"

"Flawless" (Remix)

“Feeling Myself”

"Top Off"

"7/11"

"Don't Hurt Yourself"

"I Care"

"Partition"

"Yoncé"

"Mi Gente (Remix)"

"Mine"

"Baby Boy"

"You Don't Love Me (No, No, No)"

"Hold Up"

"Countdown"

"Check On It"

"Déjà Vu"(featuring JAY-Z)

"Run the World (Girls)"

"Lose My Breath" (featuring Kelly Rowland and Michelle Williams)

"Say My Name" (featuring Kelly Rowland and Michelle Williams)

"Soldier" (featuring Kelly Rowland and Michelle Williams)

"Get Me Bodied" (With Solange Knowles dancing)

"Single Ladies (Put a Ring on It)"

"Love On Top"