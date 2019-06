Orice barbat isi doreste cu disperare aceste 6 lucruri intr-o relatie de iubire

Le regasesti la partenerul de cuplu?

O relatie de iubire trebuie sa fie una frumoasa pentru ambele parti implicate. In caz contrar, lucrurile incep sa scartaie la un moment dat si se poate ajunge la despartire.

Partea usor complicata a acestui lucru este legata de faptul ca barbatilor nu le place sa vorbeasca foarte mult despre sentimentele lor. Asadar, daca esti confuza cu privire la ce isi doreste partenerul tau de la relatia voastra, continua sa citesti acest material.

1. Isi doreste sa fii fericita cu adevarat.

Vrea sa te faca fericita, sa iti puna zambetul pe buze in zilele dificile, sa te vada ca radiezi de iubire. Lumea lui se opreste in momentul in care te vede trista, abatuta; incearca sa faca tot ce ii sta in putere pentru a fi cea mai fericita persoana din lume.

2. Vrea sa fii interesata de pasiunile lui

Isi doreste sa iti pese de ce ii pasa lui. Sa fii interesata de pasiunile si visurile lui. Sa iti faci timp sa il asculti si din cand in cand sa reusesti sa faci aceste lucruri care il bucura. Va fi fericit deoarece va petrece mai mult timp cu tine.

3. Vrea sa fie apreciat

Ii place cand ii faci complimente, cand ii spui cat este de uimitor, cand il rasfeti. Si crede-ma ca nu este atat de dificil. Chiar daca societatea vrea sa credem ca barbatii sunt puternici, siguri pe ei si nu au nevoie de dulcegarii, ei bine sa stii ca si el este doar un suflet care are nevoie de atentie si de iubire. Tine minte ca lucrurile marunte si cuvintele spuse din inima sunt cele mai frumoase.

4. Are nevoie de independenta

Unul dintre cele mai grele lucruri pentru un barbat este sa se simta ingradit. Are nevoie sa fie in continuare liber, sa fie independent, sa faca ce isi doreste (bineinteles, fara sa te raneasca sau sa puna in pericol increderea pe care o ai in el) fara sa iti ceara aprobare. Sa nu uitam ca pilonii unei relatii adevarate sunt increderea reciproca, respectul, sinceritatea, maturitatea si independenta.

5. Vrea sa ai incredere in el

Continuam cu ce am spus la punctul 4. Are nevoie ca tu sa ai incredere in el, sa nu il controlezi la fiecare pas. Daca persoana pe care el o iubeste nu ii arata incredere, atunci cum sa se simta iubit?

6. Vrea sa fie respectat

Ia in considerare opiniile sale, visurile pe care le are si discuta despre lucrurile importante. Arata-i ca il respecti. Este persoana cu care vrei sa iti imparti viata, asa ca merita respectul si aprecierea ta.

