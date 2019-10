5 Strategii pentru a atrage tot ce iti doresti in anul 2020

Iata cele mai bune strategii pentru a reusi tot ce iti doresti in urmatorul an:

Este normal in natura umana sa iti doresti sa te schimbi, sa cresti, sa evoluezi... iar un nou an inseamna o noua oportunitate - scoate la lumina toate visurile tale, pofta de transformare, curajul si dorinta de a trece peste toate obstacolele care stau in calea fericirii tale.

Cu putina imaginatie, un plan bun, putere de vointa si dragoste se sine, punerea in aplicare a urmatoarelor strategii te poate ajuta sa iti transformi visurile in realitate in anul 2020.

1. Identifica ce iti doresti si fii sigura de faptul ca ti-l doresti cu adevarat

Primul pas pentru a atrage ceea ce iti doresti in noul an poate parea evident, insa este crucial pentru succesul tau. Fii clara cu privire la ceea ce vrei. Acest lucru nu inseamna ca trebuie sa cunosti toate detaliile despre cum intetionezi sa ajungi acolo, insa trebuie sa iti stii destinatia finala.

2. Vizualizeaza drumul pe care il faci pana cand ajungi acolo unde iti doresti

Cheia nu este doar sa iti imaginezi cum te vei simti atunci cand vei avea ceea ce iti doresti, ci si sa vizulizezi facand pasii necesari pentru a ajunge acolo. Vizualizand cum te pregatesti, cum iti setezi alarma la primele ore ale diminetii si cum lucrezi la visul tau reusesti sa iti amplifici energia pentru a face sarcinile necesare.

Incearca sa iti creezi o lista cu toate lucrurile minunate realizate pana acum si conecteaza-te la abilitatile si calitatile care te-au ajutat sa ajungi sa obtii aceste victorii. Mari sau mici, aceste momente sunt speciale pentru ca sunt ale tale - ai demonstrat ca poti face ceva minunat. Crede in continuare in tine, crede ca poti face fata provocarilor care vin cu aceasta schimbare.

4. Clarifica-ti intentiile si acorda-le atentia necesara

Crearea intentiei cu un limbaj pozitiv este cruciala pentru a atrage ceea ce vrei. Intentia trebuie creata cu atentie - trebuie sa iti dea o stare incredibila in momentul in care o citesti, o auzi sau o rostesti. Spre exemplu, in loc de ceva greu si lipsit de suflet de genul "Voi inceta sa mananc mancare procesata" spune-ti mai degraba "Acord mai multa atentie consecintelor asupra sanatatii mele si aleg sa consum alimente sanatoase. Gustul dureaza doar pentru cateva momente, insa consecintele au impact asupra tuturor domeniilor vietii mele si dureaza o viata."

5. Practica recunostinta la fiecare pas al drumului

Recunostinta este ca un magnet pentru tot ce iti doresti. Sarbatoreste-ti castigurile, binecuvinteaza-ti esecurile ca niste pasi spre o mai mare putere, forta si rezistenta si multumeste-i Universului pentru aceasta viata ori de cate ori este posibil pentru orice moment din experienta ta.

