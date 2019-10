5 Moduri de a iti schimba atitudinea atunci cand nu mai poti schimba nimic altceva

Esti pregatita ca viata sa fie din nou mai simpla si mai fericita? Atitudinea este un lucru micut care face o diferenta incredibil de mare.

Uneori, schimbarea circumstantelor nu este posibila. Nu iti poti gasi un nou loc de munca intr-o secunda. Nu poti convinge o persoana sa se schimbe daca ea nu isi doreste. Si cu siguranta nu poti sterge trecutul. Asadar, ce optiuni iti raman?

Schimba-ti perceptia, ideile sau parerea cu privire la circustantele in care te afli. Daca faci acest lucru vei reusi sa iti schimbi si atitudinea si, in final, sa depasesti momentul.

Nu ai nicio idee despre cum sa iti schimbi perceptia asupra lucrurilor si sa iti imbunatatesti atitudinea? Iata cateva variante usoare:

1. Calmeaza-ti mintea.

Ia o pauza. Nu iti spune ca nu poti face ceva anume. Este o batalie mai dificila pe care cu siguranta o vei castiga. Nu spune ca nu poti. In schimb, incearca sa faci o scurta pauza, sa respiri profund si sa iti eliberezi mintea de toate gandurile negative care se intampla in interiorul si in jurul ei.

2. Schimba-ti focusul.

Prin constientizarea gandurilor si emotiilor tale devii capabila sa iti redirectionezi atentia. Este timpul sa te indepartezi de gandurile care te trag in jos si care nu te inspira. Concentreaza-te pe urmatorul pas logic, semnificativ. Nu exista situatii fara speranta; exista doar oameni care nu mai stiu sa spere. Asadar, pastreaza-ti speranta in viata prin gandurile pozitive. Nu lasa ca durerea sa te puna la pamant.

Gandeste-te ca totul se intampla pentru un motiv. Poate ca nu iti dai seama care este acel motiv acum, insa vei intelege in viitor. Fa pace cu trecutul tau, fa pace cu tine, fa pace cu tot ce ti se intampla.

4. Alege de fiecare data recunostinta.

Ceea ce trebuie sa realizezi este ca nu ai nevoie de mai mult; trebuie doar sa inveti sa apreciezi ceea ce ai. Poate ca nu ai ce iti doresti acum, insa inca ai destule. Fii recunoscatoare pentru toate aceste lucruri - viata va fi intotdeauna incompleta. Intelege asta si accepta.

5. Cauta inceputul din fiecare final.

Totul in viata trebuie sa se incheie la un moment dat. Este important sa recunoastem si sa acceptam sfarsitul unui capitol. Acest punct nu este finalul, ci doar inceputul unui nou capitol pentru tine. Este un punct din povestea ta in care un capitol se incheie si altul incepe. Arunca o privire la urmatoarea pagina... va fi una frumoasa pentru ca tu vei scrie la ea.

foto main: Bruce Rolff Shutterstock