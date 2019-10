Mercur Retrograd nu va afecta absolut deloc aceste semne zodiacale

Te numeri printre norocoase?

Mercur retrograd incepe in noaptea de Halloween si iese din el pe 20 noiembrie. Iata care sunt zodiile care nu vor fi deloc afectate de aceasta perioada tumultuoasa, plina de furtuni karmice si momente dificile:

Taur

Aceasta perioada este una chiar foarte frumoasa pentru tine; esti destul de relaxata si interesanta deoarece iti permite sa te bucuri de momente frumoase in compania oamenilor dragi.

Relatia cu cei din jurul tau se desfasoara mai bine ca niciodata. Esti foarte sociabila, atenta la ce spun oamenii in timpul conversatiilor pe care le aveti, empatica si, cel mai important, stii sa oferi cele mai frumoase sfaturi.

Pe plan sentimental, lucrurile devin tot mai frumoase intre tine si partenerul de cuplu. In cazul in care esti singura, ai ocazia sa intalnesti o persoana cu adevarat speciala in primele zile din noiembrie.

Rac

Perioadele in care Mercur este in retrograd au tendinta de a scoate in evidenta probleme din trecutul nostru, in special cele care nu au fost rezolvate. Este posibil sa treci si tu prin asa ceva in urmatoarea perioada, insa este spre beneficiul tau deoarece ai ocazia sa rezolvi o data pentru totdeauna aceasta situatie si, cel mai important, sa te apropii si mai mult de partenerul de cuplu astfel incat sa puteti merge mai departe cu planurile voastre pentru viitor.

In cazul in care esti singura, astrele te sfatuiesc sa iesi mai des din casa deoarece doar asa vei avea ocazia sa intalnesti persoane noi si interesante.

Sagetator

In aceasta perioada nu vei simti absolut deloc efectele pe care le are Mercur in retrograd. Ai parte de cateva zile foarte linistite si frumoase; este un moment bun pentru a incerca sa te concentrezi asupra vietii personale. Petrece mai mult timp singura, redescopera-te, invata ce te face cu adevarat fericita si nu uita sa iti bucuri sufletul.

Daca vrei sa faci schimbari importante pe plan profesional, ar fi bine sa mai astepti. In schimb, incearca sa gandesti in detaliu planurile astfel incat atunci cand va veni momentul potrivit sa fii pregatita pentru el.

foto main: