25 de intrebari care te vor ajuta sa iti gasesti drumul in viata si fericirea de care ai nevoie

Intrebarile de mai jos te vor ajuta in acest proces. Pentru ca atunci cand vine vorba de a gasi sensul in viata, sa pui intrebarile corecte este raspunsul de care ai nevoie.

O noua zi, o noua saptamana, o noua luna, un nou an... In astfel de momente cei mai multi dintre noi incercam sa ne luam putin timp liber pentru a reflecta asupra vietii noastre; privin inapoi in trecut si inainte catre viitor. Ne gandim la succesul avut pana acum, la greselile facute, la esecuri si la evenimentele deosebite care scriu povestea vietii noastre pana acum. Acest proces de auto-reflectie ne ajuta sa mentinem o constientizare constienta despre locul in care am fost si unde intentionam sa mergem. Este relevant pentru organizarea si pastrarea obiectivelor si fericirii noastre pe termen lung.

Intrebarile de mai jos te vor ajuta in acest proces. Pentru ca atunci cand vine vorba de a gasi sensul in viata, sa pui intrebarile corecte este raspunsul de care ai nevoie.

1. Intr-o propozitie... cine esti?

2. De ce contezi ca persoana?

3. Care este motto-ul dupa care te ghidezi in viata?

4. Ce anume iti doresti de la oamenii din jurul tau?

5. Ce lipseste din viata ta?

6. La ce te-ai gandit cel mai mult in ultima perioada?

7. Cum arata fericirea pentru tine?

8. De ce ai nevoie cel mai mult acum?

9. Ce te-a deranjat in ultima vreme?

10. De ce iti este teama?

11. Care este acel lucru pe care nu il faci (desi iti doresti) pentru ca iti este teama de esec?

12. La ce nu vei renunta niciodata?

13. De ce vrei sa iti amintesti pentru totdeauna?

14. Ce te face sa te simti in siguranta?

15. Ce activitati te fac sa pierzi evidenta timpului?

16. Care este cea mai dificila decizie pe care ai luat-o vreodata?

17. Pentru ce esti cu adevarat recunoscatoare?

18. Care este acel lucru pentru care merita sa suferi?

19. Care este acel lucru pe care ti l-ai dorit intotdeauna, insa niciodata nu l-ai avut?

20. Care este cea mai importanta schimbare pe care trebuie sa o faci in viata ta in urmatorul an?

21. Ce nu vei face niciodata?

22. Care este cea mai mare provocare cu care te confrunti acum?

23. Cum ai descrie personalitatea ta cu un singur cuvant?

24. Care este acel lucru pentru care ai zambi chiar acum?

25. Care este acel lucru despre care nu ai vrea sa mai stii pentru tot restul vietii tale?

foto main: