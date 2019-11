Mesajul Universului pentru fiecare semn zodiacal in luna noiembrie

Iata care este mesajul Universului pentru tine in functie de zodia in care te-ai nascut pentru aceasta perioada:

Noiembrie este o luna despre curaj, incredere, dezvoltare personala, drumuri noi si oameni diferiti. Este o luna in care divinitatea ne ofera posibilitatea de a iesi din zona de confort si de a ne urma visurile. Iata care este mesajul Universului pentru tine in functie de zodia in care te-ai nascut pentru aceasta perioada:

Berbec - Indreapta-ti atentia asupra vietii personale si spune ceea ce simti. Mergi la acea persoana cu care vrei sa fii si vorbeste despre ce se afla in inima ta. Fa tu primul pas si vei vedea cum lucrurile se vor aranja de la sine.

Taur - Ai incredere ca totul va fi bine. Ai incredere in tine. Mergi mai departe cu visurile tale. Esti mai aproape decat crezi de succes. Acum trebuie doar sa ai rabdare.

- Este momentul sa inchizi usa trecutului. Luna noiembrie iti ofera posibilitatea de a ierta oamenii care ti-au gresit, de a face pace cu tot ce s-a intamplat si de a merge mai departe cu viata ta. Incepe o noua pagina a unui nou capitol.

Rac - Aceasta este probabil cea mai frumoasa luna a anului pentru tine. Este luna in care simti ca munca ta nu a fost in zadar si ca tot efortul depus in ultima perioada incepe sa dea roade. Fii mandra de tine!

Leu - Pentru a putea merge mai departe cu viata ta este important sa faci pace nu doar cu oamenii care te-au ranit, ci si cu cei pe care tu i-ai ranit. Cere-ti scuze si rezolva problemele in care te afli acum.

Fecioara - Ai incredere in tine. Fa acea schimbare de care iti este teama. Nu conteaza ce spun oamenii din jurul tau, important este sa fii tu fericita. Iar daca acesta este drumul pe care vrei sa mergi mai departe... ce mai astepti?