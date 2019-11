Lectia pe care trebuie sa o inveti pe final de an 2019 in functie de zodia in care te-ai nascut

Am inceput numaratoarea inversa pentru anul 2020. Iata care este lectia pe care ar fi bine sa o inveti pe final de 2019 in functie de semnul zodiacal in care te-ai nascut.

Berbec - Invata sa iti indrepti atentia si asupra sentimentelor altor persoane importante pentru tine. Este bine sa te iubesti, insa nu uita sa iubesti si oamenii din jurul tau. Pentru ca doar asa poate functiona o relatie fericita si frumoasa - oferind si primind iubire. Citeste si: Ce te invata Universul in anul 2019 in functie de semnul zodiacal Taur - Invata sa iti alegi luptele pe care vrei sa le duci. Este posibil sa castigi cateva lupte marunte acum, dar sa pierzi lucruri destul de importante la final. Stabileste-ti prioritatile si tine-te de ele. Gemeni - Nu este gresit sa ii iubesti pe cei din jurul tau, este gresit sa nu te iubesti pe tine suficient. Nu iti mai face singura rau; invata sa renunti la tot ce este toxic in viata ta, inclusiv oameni. Invata sa te pui pe primul loc si sa ai grija de sufletul tau. Rac - Lasa trecutul in urma pentru ca acum totul se schimba in viata ta. Apreciaza tot ce ai reusit pana acum si alege sa te bucuri de momentul prezent si sa fii increzatoare cu privire la viitor. Lucruri minunate urmeaza sa se intample in viata ta. - Lasa trecutul in urma pentru ca acum totul se schimba in viata ta. Apreciaza tot ce ai reusit pana acum si alege sa te bucuri de momentul prezent si sa fii increzatoare cu privire la viitor. Lucruri minunate urmeaza sa se intample in viata ta. Leu - Invata sa nu mai fii dependenta de validarea celor din jurul tau. Nu mai trai dupa parerile altora, ci dupa propriile opinii. Alegerile tale trebuie sa vina din suflet, nu din ce spun cei cu care vorbesti. Fecioara - Sa ai standarde ridicate in viata nu este deloc rau, insa trebuie sa te asiguri ca atunci cand viata te va trimite pe un drum gresit sau iti va arunca in fata o situatie diferita, nu vei fi coplesita de moment si nu te vei uri pentru ce ai facut. Uneori lucruriel nu merg asa cum vrei tu si trebuie sa accepti acest lucru. Citeste si: 5 Lectii de viata de la Buddha pentru a fi mai fericita in acest an Vizionare placuta