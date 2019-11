Îndemnul după care trebuie să te ghidezi în ultimele două luni ale anului 2019 în funcție de zodia ta

Afla care este sfatul pe care ar trebui sa il iei in considerare in ultimele doua luni ale anului 2019 in functie de semnul zodiacal sub care te-ai nascut.

Esti pregatita pentru ultimele doua luni ale anului 2019? Berbec - Nu te da batuta niciodata Atunci când ești îngrămădit într-un colț și totul pare a fi împotriva ta, până într-atât încât simți că nu mai poți suporta asta nici măcar încă un minut, nu te da bătut niciodată, căci orice lucru are un loc și un timp al refluxului. Taur - Nu iti pierde optimismul Oriunde te îndrepți, indiferent de vreme, adu cu tine întotdeuna strălucirea propriului tău soare. Gemeni - Fii atenta la modul in care iti traiesti viata Teme-te mai puțin, speră mai mult; mănâncă mai puțin, mestecă mai mult; vaietă-te mai puțin, respiră mai mult; vorbește mai puțin, spune mai mult; iubește mai mult și toate lucrurile bune vor fi ale tale. Rac - Nu iti pierde speranta Cele mai importante lucruri în lume au fost realizate de oameni care au continuat să încerce chiar și când se părea că nu mai este nici o speranță. Leu - Fii tu insuti Puterea de a fi tu insuti intr-o lume care incearca in permanenta sa te schimbe este una din cele mai mari realizari din viata ta Fecioara - Accepta greselile facute Este imposibil să trăiești fără să eșuezi la ceva, decât dacă trăiești atât de prudent încât mai bine n-ai fi trăit deloc, caz în care, ai eșuat din start.