7 Semne ale unui barbat gelos

Le regasesti la partenerul de cuplu?

Este dificil sa te gandesti la un viitor frumos al relatiei de cuplu cand partenerul tau pare sa fie mai tot timpul gelos. Trebuie sa recunosti semnele care ii dau de gol gelozia si sa faci ceva in acest sens inainte de a fi prea tarziu. Nu investi prea mult intr-o relatie toxica, intr-un parteneriat in care exista rautate, durere si prea multa gelozie.

Iata cele mai comune semne ale unui barbat gelos:

1. Nu te suna, nu iti trimite mesaje si nici nu iti raspunde atunci cand esti in oras cu alte persoane.

Este modul lui de a iti arata ca este deranjat de faptul ca petreci timp cu alte persoane. Daca el nu este fericit, atunci nu vrea ca nici tu sa fii fericita.

2. Nu recunoaste cand este gelos, insa nici nu mai este afectuos cu tine

Uneori refuza sa iti spuna ce simte si ce il deranjeaza, insistand ca totul este in regula. Iti poti da seama ca, de fapt, te minte pentru ca se va inchide in el si nu isi va mai arata afectiunea pe care o are pentru tine.

3. Vrea sa ai aceeasi stare de spirit ca si el

Isi doreste sa detina controlul asupra sentimentelor si emotiilor tale. Daca el nu se simte bine, se asteapta ca si tu sa nu te simti bine. Iar atunci cand vei incerca sa ii oferi ajutorul, il va refuza pentru ca nu se va simti bine in preajma unui suflet fericit.

Poti sa stai de vorba cu el, sa incerci sa il ajuti sa vada partea frumoasa a vietii, sa ii vorbesti despre planurile tale pentru viitor, sa il sfatuiesti sa isi indrepte atentia asupra gandurilor pozitive... insa va fi in zadar.

5. Vrea sa te faca sa fii geloasa

Pentru a te face sa simti si tu gelozie, va acorda atentie altor femei.

6. Este deranjat atunci cand vorbesti cu alte persoane

Isi doreste sa ii acorzi atentie lui si atat. Sa nu vorbesti cu nimeni altcineva; chiar si atunci cand vei intalni din intamplare o persoana pe strada, te va grabi astfel incat sa nu interactionezi prea mult cu aceasta.

7. Aduce in atentia ta trecutul

De foarte multe ori va aduce in atentia ta trecutul, greselile pe care le-ai facut si experientele mai putin frumoase. Si va face acest lucru in fata prietenilor, a colegilor si a membrilor familiei.

