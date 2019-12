De ce are nevoie fiecare semn zodiacal in saptamana 9-15 decembrie?

Afla ce ti-au pregatit astrele pentru aceasta saptamana si de ce are nevoie sufletul tau in functie de semnul zodiacal in care te-ai nascut.

Saptamana 9-15 decembrie poate fi inceputul unui nou capitol pentru anumite zodii. Astrele sunt dornice sa ne ajute sa ne rezolvam problemele si sa ajungem pe drumul pe care ne dorim sa ajungem. Viata sentimentala este pe primul loc in urmatoarea perioada. Citeste si: Horoscopul dragostei pentru luna MARTIE: modul in care alegem sa ne... Spune-mi ce zodie esti ca sa iti spun de ce ai nevoie in aceasta saptamana. Berbec - Ai nevoie de mult curaj Indrazneste sa iesi din zona de confort si sa faci alegerile pe care ti le doresti de foarte mult timp. Aceasta este cea mai buna perioada pentru a iesi din zona de confort, a accepta provocari noi si a lupta pentru visurile tale. Partenerul de cuplu iti este alaturi si te sprijina neconditionat. Taur - Ai nevoie sa iti pui in ordine gandurile In aceasta saptamana reusesti sa iti planifici foarte bine timpul astfel incat sa te ocupi de tot ce trebuie. Ai multa rabdare si acorzi atentie fiecarui detaliu pentru ca vrei ca lucrurile sa iasa ca la carte. Pe plan personal, trebuie sa iti pui in ordine gandurile si sa iti stabilesti prioritatile. Gemeni - Ai nevoie doar de liniste Aceasta saptamana este una foarte aglomerata pe plan profesional; ai multe lucruri de rezolvat si tot ce iti doresti este mai multa liniste astfel incat sa reusesti sa gestionezi fiecare task asa cum trebuie. Spre final de saptamana este posibil ca superiorii sa te rasplateasca cu un bonus substantial. Rac - Ai nevoie de un car cu rabdare Te confrunti cu cateva situatii neplacute pe plan profesional; astrele te sfatuiesc sa inveti sa ai rabdare, vei reusi sa depasesti aceste momente mai repede decat iti imaginezi tu. Pe plan sentimental, in aceasta saptamana vei intelege cat de mult te iubeste partenerul de cuplu. Citeste si: Horoscopul SANATATII: descopera ce iti rezerva astrele in aceasta... Vizionare placuta