11 Ganduri nefolositoare cu care sa nu iti mai incarci sufletul in 2020 pentru binele tau

Pentru a gasi linistea si pacea de care ai nevoie trebuie sa te eliberezi mai intai de gandurile care nu iti servesc.

Iata ce trebuie sa iti spui in urmatoarea perioada pentru a te elibera de tot ce nu iti mai foloseste:

1. Nu vreau sa mai incerc sa fac tot posibilul ca lucrurile foarte dificile sa mi se intample. In schimb, voi incerca sa am incredere in Univers si in calendarul lui. Toate la timpul lor.

2. Nu vreau sa ma mai prefac ca totul este ok cand, de fapt, nu este. Daca am nevoie de sprijin, aleg sa il cer. De acum inainte, promit sa impartasesc mai des ce simt si sa le permit oamenilor sa imi vada si latura sensibila.

3. Nu vreau sa mai cred ca trebuie sa stiu ce am de facut cu viata mea. Viata este o aventura incredibila si aleg sa imbratisez necunoscutul si sa mai multa incredere in divinitate.

4. Nu vreau sa mai cred ca nu sunt suficient de buna, suficient de inteligenta, suficient de curajoasa, suficient de slaba. Sunt asa cum sunt si ma accept fara sa ma mai gandesc ca trebuie sa ma schimb.

5. Nu vreau sa mai cred ca lucrurile trebuie sa fie diferite. Aceasta este viata mea si fiecare lucru se intampla pentru un anumit motiv. Sunt recunoscatoare pentru toate binecuvantarile mele.

6. Nu vreau sa mai cred ca nu sunt pe drumul care trebuie si ca altii mi-au luat-o in fata. Nu am gresit cu nimic pana acum. Nimic nu este gresit in viata.

7. Nu vreau sa mai cred ca trebuie sa fiu ca toti oamenii din jurul meu. Renunt la mastile pe care le-am purtat pana acum si aleg sa fiu eu asa cum sunt.

8. Nu vreau sa mai caut comenzi rapide sau drumuri mai scurte. Nu exista. Adevarata transformare se intampla doar atunci cand depui eforturi, cand muncesti cu adevarat pentru ceea ce iti doresti.

9. Nu vreau sa mai cred ca orice lucru nou vine la pachet cu teama. Ma las condusa de intuitie pentru a ma ghida in viata mea si aleg sa am incredere in inima mea pentru ca ea stie calea.

10. Nu vreau sa mai particip la drama lumii si, in schimb, ma concetrez pe propria mea bunastare si o cultiv zi de zi cu grija si rabdare.

11. Nu vreau sa mai judec oamenii din jurul meu. Fiecare are propria calatorie. Sunt atenta doar la drumul meu pentru ca vreau sa fie unul in pace, dragoste si armonie.

foto main: Amanda Carden Shutterstock