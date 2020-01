5 Sfaturi pentru relatii de lunga durata de care toti ar trebui sa tinem cont

Te vor ajuta de fiecare data.

Atunci cand iubesti cu adevarat pe cineva faci tot posibilul sa il vezi fericit. Iata care sunt cele mai importante sfaturi pentru o relatie de lunga durata:

1. Vindeca-ti ranile prin iertare

Arta de a mentine fericirea in viata si relatiile tale este strans legata de actul de echilibru intre a tine suparare si a lasa trecutul in urma. Da, uneori partenerul de cuplu te poate rani fara sa isi doreasca acest lucru. Singurul remediu de care trebuie sa tii cont este iertarea. Trebuie sa renunti la tot ce s-a intamplat si sa mergi mai departe.

2. Adevarul este cel mai important

Cei mai frumosi oameni nu sunt cei care nu gresesc niciodata, ci cei care isi recunosc greselile, isi cer iertare si fac tot posibilul pentru a indrepta situatia.

3. Ofera-i partenerului tau spatiul de care are nevoie pentru a lua propriile decizii

Nu actiona niciodata, nu judeca si nici nu trata partenerul de cuplu ca si cum l-ai cunoaste mai bine decat se cunoaste el insusi. El traieste o viata diferita de a ta. Ceea ce ar putea fi bun pentru tine ar putea fi dificil pentru el. Permite-i sa ia propriile decizii, sa faca propriile greseli si sa invete din propriile lectii.

4. Permite iubirii sa invinga teama

Nu pierzi niciodata oferind iubire... pierzi incercand sa tii in frau iubirea. Sa iubesti cu adevarat inseamna sa oferi sansa cuiva sa iti raneasca inima, insa sa ai incredere in el sa nu o faca. Fara aceasta incredere, o relatie nu poate supravietui.

5. Spune mai putin cand mai putin inseamna mai mult

Este nevoie de curaj sa spui ce ai pe suflet. Este nevoie de si mai mult curaj pentru a iti deschide mintea si a asculta. Invata sa iti iei din timpul tau si sa asculti cu inima. Partenerul de cuplu are adesea nevoie sa fie ascultat si atat; nu are nevoie de sfaturi, de trucuri, de lectii, de mustrari. Are nevoie doar de tine... sa ii permiti sa spuna tot ce are pe suflet.

