4 Semne ca intre voi doi exista ceva ce nu poate fi descris in cuvinte 

Multi o numesc chimie... insa este mult mai mult. Este o legatura intuitiva si intensa ce nu poate fi descrisa in cuvinte. Este o conexiune puternica si imposibil de ignorat intre suflete.

Daca experimentezi astfel de emotii puternice si nu esti sigura cum sa reactionezi la ele, invata ca tot ce trebuie sa faci este sa le accepti - si sa acorzi atentie lucrurilor care se intampla.

Iata cateva semne importante ca exista ceva ce nu poate fi descris in cuvinte intre voi doi:

1. Limbajul trupului este foarte natural

Indiciile non-verbale sunt adesea dificil de controlat - te poti gandi la cuvintele pe care vrei sa le spui, insa trebuie sa fii constienta si de reactiile si miscarile naturale ale corpului pentru a impiedica ca limbajul corpului sa fie evident. Acesta este motivul pentru care limbajul corpului joaca un rol atat de mare in relatiile de iubire.

Cateva semne ale limbajului corpului intre doua persoane care se iubesc: se apropie foarte des unul catre celalalt, priviri fixe si profunde, relaxarea corpului, maini usor transpirate, atingeri repetate.

2. Contactul vizual este extrem de intens

Doar analizand pentru cateva secunde modul in care doi oameni se uita unul la altul iti vei da seama despre legatura si conexiunea lor.

Cand esti in preajma lui, ai tendinta sa il privesti non stop; nu poti face nimic in acest sens, este un obicei involuntar. Este ca si cum ochii tai sunt atrasi de sufletul lui.

3. Flirtati tot timpul

Relatia dintre voi este atat de puternica incat chiar si imbartisarile si sarutul pe obraz vin cu emotii interesante.

Flirtul subtil este o modalitate comuna prin care va exprimati atractia unul fata de celalalt fara a fi prea evident pentru cei din jur.

4. Zambetul nu lipseste de pe buze

Este prea dificil sa nu zambesti cand il ai in preajma; la urma urmei, inima ta este fericita... de ce sa ascunzi aceste sentimente minunate? Uneori, nici nu trebuie sa fie langa tine... doar amintindu-ti de el, de toate lucrurile traite impreuna, de momentele frumoase, ajungi sa fii cu zambetul pe buze si sa imparti bucurie in stanga si in dreapta. Aceasta este puterea dragostei.

foto main: Monstar Studio, Shutterstock