5 Moduri de a creste vibratia din casa ta si de a atrage energiile pozitive

Vibratiile pozitive nu sunt doar pentru oameni. Mediul in care traim are o energie vibrationala specifica. Avand in vedere ca absorbim energia din mediul inconjurator, iti poti creste vibratiile doar incercand sa cresti vibratiile din acest mediu.

Vibratiile pozitive din spatiul in care locuiesti te vor ajuta sa te simti mai fericita, mai sanatoasa, mai prospera, mai linistita.

Iata cateva sfaturi care te vor ajuta sa cresti vibratiile pozitive din locuinta:

1. Lasa toate problemele pe care le ai la intrarea in casa

Cum poti face asta? Incearca sa gasesti un copacel la intrarea in locuinta/in blocul in care stai. In fiecare seara, cand ajungi acasa, stai cateva secunde in fata copacelului si imagineaza-ti cum atarni de el toate greutatile tale - tot stresul, toate problemele, toate lucrurile nerezolvate. Cand ai terminat, intra in casa cu zambetul pe buze pentru ca sufletul tau este eliberat complet.

2. Arde salvie

Salvia este o modalitate excelenta de a scapa de energia negativa intr-un timp foarte scurt. Deschide toate ferestrele si usile din locuinta. Aprinde manunchiul de salvie si asteapta sa faca fum (pastreaza un bol sub acesta pentru a colecta cenusa). Apoi, pornind de la usa de la intrare, plimba-te usor in jurul casei in sensul acelor de ceasornic, asigurandu-te ca fumul ajunge prin fiecare coltisor, pe la fiecare fereastra si pe la fiecare usa.

Cristalele sunt foarte cunoscute pentru ca radiaza sau absorb anumite vibratii. Spre exemplu, cuartul clar este un amplificator uimitor de energie pozitiva si este adesea folosit in vindecare si meditatie. Cuartul roz este cristalul iubirii - vindeca inima cu o energie placuta pozitiva. Obsidianul are o energie foarte puternica si poate absorbi toate energiile negative, curatand casa in care locuiesti; de asemenea, el poate fi folosit pentru a iti vindeca sufletul de toate ranile. Selenitul are o vibratie foarte clara si inalta. Acesta este una dintre putinele pietre care nu trebuie sa fie curatata niciodata deoarece nu detine energie negativa.

4. Foloseste culori

Culorile puternice, bogate, saturate adauga caldura si dragoste in casa in care locuiesti. Rosul poate atrage iubire, albul poate aduce multa energie pozitiva in timp ce negrul poate absorbi energia negativa.

5. Permite-i soarelui sa iti aduca energia de care ai nevoie

Razele soarelui furnizeaza multa energie pozitiva naturala. Pentru vibratii mai bune, trage draperiile si deschide ferestrele in fiecare dimineata.

