Cele 4 comportamente nocive care ucid o relatie

Majoritatea dintre noi aveam aceleasi neintelegeri, care se repeta la infinit, intr-o versiune sau alta. Partea buna este ca discutiile in sine nu dauneaza grav relatiei.

Daca ma intrebati pe mine, nimic nu e mai rau decat treaba la care sunt maestra absoluta: ridicatul de ziduri. Poate are legatura cu o viata anteriora, in care am fost zidar, constructor, ctitor, mare arhitect de mausolee si am ramas cu un nefericit defect profesional pe care-l aplic in relatii, in caz de criza.

Celebrul John Gottman, expert in relatii, este de acord cu mine, dar mai adauga inca 3 comportamente nocive care distrug o relatie, fara doar si poate. Sper ca, spre deosebire de mine, sa nu va regasiti in prea multe din urmatoarea enumerare de chestii nasoale pe care le face omenirea in cuplu. Daca cumva una dintre ele va suna periculos de familiara, e bine sa constientizati si sa faceti pasi repejori spre schimbare, pana mai aveti cu cine.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto main: pixabay