Feli lanseaza Ma striga mama, a cincea felie din jurnalul #Felidinpoveste

O piesa despre povestea de dragoste ca-n filme dintre parintii ei

comunicat de presa:

Feli lanseaza „Ma striga mama”, a cincea felie din jurnalul ei muzical cu inspiratii folclorice #Felidinpoveste, o piesa despre dragostea ca-n filme dintre parintii artistei care a inspirat-o si a facut-o sa creada in iubirea pasionala care nu tine cont de nimeni si de nimic. „Mi-am imaginat povestea parintilor mei si sarutarile pe care si le dadeau pe furis in spatele salciei de la poarta bunicilor si pe toate le-am transformat in cantec. Sa alegi dragostea in locul a orice material mi se pare culmea romantismului pentru indragostiti si culmea durerii pentru parintii lor.”, povesteste Feli despre felia de viata pe care o marturiseste in „Ma striga mama”.

„Bunica si bunicul erau cu ochii in 4 cand stiau ca mama se intalneste cu tata care era mare crai si ar fi dat averi ca ea sa aleaga o varianta mai sigura si mai potolita pentru viitorul ei. Numai ca ai mei au ales sa se iubeasca „cu mainile in buzunare”, fara nimic, dar cu inima plina. Mi se pare atat de frumos cum a stiut mama sa il iubeasca pe tata ca pe nimeni altcineva!”, spune Feli povestea din spatele noii piese din albumul sau autobiografic.

Co-productie HaHaHa Production si Cat Music, cu muzica facuta de Feli impreuna cu Serban Cazan, Lucian Nagy, Florin Boka si Roland Kiss si versurile scrise de Feli impreuna cu Vlad Ciresan, „Ma striga mama” aduce in zilele noastre lectia iubirii neconditionate cu toate rolurile care se joaca in ea.