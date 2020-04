3 lucruri care nu conteaza deloc in viata si pe care atat de multa lume le face

Iata cele 3 lucruri care nu conteaza deloc in viata si totusi atat de multa lume le face:

Chiar te intereseaza noua geanta luxoasa care apare peste noapte la bratul tuturor? Chiar nu stii ca mereu o sa fie cineva cu un ceas mai misto ca tine, o rochie mai deosebita sau o destinatie de vacanta mai exotica? Oare cand ne vom satura de jocul asta ridicol in care toti trebuie sa parem mai bogati decat suntem?

In Romania exista orase intregi, comunitati si grupuri de prieteni in care nu conteaza altceva decat statutul. Ala inventat, desigur, tinut mai frumos ca un bibelou in vitrina bunicii, pentru ca toata lumea sa-l vada, dar sa nu-l atinga vreodata. Ala care bifeaza aparitii in oras numai in anumite locuri si care nu pune gura pe o cafea mai ieftina de 30 de lei.

Vorbim de aparente care striga in gura mare cat suntem de tari, pe care trebuie sa le bifam musai in mod public si de care nu se dezice mai nimeni pentru ca intreruperea unei traditii sau a unui obicei fals spune si el destul de multe despre tine.

foto main: Mila Supinskaya Glashchenko, Shutterstock