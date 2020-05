Top 4 cărți despre evenimente care au schimbat lumea

Editura Trei oferă titluri inspirante în campania #CarteaCareTeAjută și propune un top 4 al cărților despre evenimente care au schimbat lumea.

comunicat de presa:

„Îmi este dor de glasul copiilor care se joacă, acesta sună mereu la fel, indiferent de limba lor”, spunea astronautul Scott Kelly, cel care deține recordul pentru cea mai lungă misiune cosmică a unui astronaut american: un an de izolare în spațiu. Asemenea lui Kelly, aproape întreaga planetă trăiește acum în izolare, departe unii de ceilalți, privind cum sub ochii săi se derulează evenimente istorice care vor marca și schimba profund omenirea. Nu este prima data și, cu siguranță, nici ultima când oamenii au parte de încercări majore și ireversibile, însă cumva, de fiecare dată, aceștia au reușit să ducă istoria mai departe. Până să ajungem să ne umplem bibliotecile de cărți despre cum un virus și o pandemie au schimbat fața lumii în toate domeniile, ne putem reaminti evenimente importante din trecut care au schimbat cursul istoriei.

1. Endurance. Un an în spațiu, o viață de descoperiri, de Scott Kelly

Scott Kelly, fost pilot de vânătoare și inginer, este unul dintre cei mai cunoscuți astronauți americani, „noul nostru erou spațial” după cum l-a declarat Huffington Post. A efectuat patru zboruri spaţiale şi a condus Staţia Spaţială Internaţională în trei rânduri. A făcut parte din misiunea de un an la bordul Staţiei, pe durata căreia a stabilit recordul pentru cel mai mare număr de zile cumulate în spaţiu, precum şi pentru cea mai lungă misiune cosmică a unui astronaut american. O misiune spaţială NASA durează de obicei zece zile, iar un astronaut stă pe Staţia Spaţială Internaţională în jur de şase luni. Scott Kelly a rămas acolo un an întreg. A înfruntat izolarea în spaţiu, un mediu de o frumuseţe copleşitoare, dar şi plin de pericole, orbitând în jurul Pământului cu o viteză de 28.000 de kilometri pe oră. O călătorie extraordinară care ne-a adus viitorul mai aproape. Mulţumită datelor biometrice despre propriul corp, strânse de Kelly pe Staţia Spaţială şi comparate mai apoi cu ale fratelui său geamăn Mark, rămas pe Pământ, suntem acum mai în măsură să răspundem la câteva întrebări esenţiale: oare vom putea locui pe Marte într-o zi? Vom putea să ne petrecem vacanţele în spaţiu? Care sunt limitele noastre fizice? Endurance. Un an în spațiu, o viață de descoperiri este povestea incredibilă a unui om care şi-a mobilizat întreaga voinţă pentru împlinirea unui vis ce părea imposibil.

2. Gestapo. Mit și realitate despre poliția secretă a lui Hitler, de Frank McDonough

Cartea reprezintă o privire incisivă ce surprinde viața cotidiană în cel de–al Treilea Reich, prezentând mărturiile cutremurătoare ale victimelor terorii naziste și analizând cu luciditate miturile larg răspândite despre Gestapo și modul de funcționare a acestuia. Construită pe baza unor cercetări efectuate în dosare originale din arhivele nepublicate până acum ale Gestapoului, cartea de față constituie cea mai detaliată, concludentă și demnă de încredere prezentare a poliției secrete a lui Hitler – Gestapoul. Frank McDonough, profesor universitar britanic, expert de talie internațională în istoria celui de-al Treilea Reich, prezintă în Gestapo. Mit și realitate despre poliția secretă a lui Hitler deopotrivă poveștile fascinante și mai puțin cunoscute ale celor care s-au opus regimului nazist și administrației sale opresive. „O mărturie cutremurătoare, meticulos detaliată, a brutalității statale, care este mai convingătoare decât orice roman", după cum a remarcat Dan Snow.

3. Sceptrul și sângele: Regi și regine în tumultul celor două Războaie Mondiale, de Jean des Cars

În vara lui 1914, Europa este majoritar monarhică: din 22 de state, 19 sunt regate, imperii, principate sau mari ducate. Astăzi, nu au mai rămas decât zece. Primul Război Mondial provoacă prăbușirea a patru imperii (Germania, Rusia, Austro-Ungaria, Imperiul Otoman), iar al Doilea spulberă patru regate (Italia, Iugoslavia, România, Bulgaria). Habsburgi, Windsori, Romanovi, Hohenzollerni, familii regale ale Belgiei, Olandei, Italiei, Iugoslaviei, Bulgariei, României sau Greciei – monarhiile europene s-au aflat în inima celor două Războaie Mondiale. Într-o incursiune istorică fascinantă, punctată de portrete, anecdote, momente-cheie, întâlniri decisive, jocuri de alianțe, Jean des Cars ne introduce în cartea Sceptrul și sângele: Regi și regine în tumultul celor două Războaie Mondiale în culisele curților europene prinse în vârtejul celor două conflagrații care au zguduit secolul al XX-lea.

4. Făuritorii păcii. Șase luni care au schimbat lumea, de Margaret MacMillan

Recomandată de Tony Blair drept „o fascinantă lucrare de istorie”, cartea Făuritorii păcii. Șase luni care au schimbat lumea este o lucrare magistrală, de o relevanță uluitoare nu numai pentru istoriografia secolului XX, dar și pentru înțelegerea resorturilor și dinamicii lumii de azi. În 1919, Parisul era capitala lumii. Conferința de Pace era cea mai importantă chestiune la ordinea zilei, iar delegații – cei mai puternici oameni de pe mapamond. Între ianuarie și iunie 1919, după încheierea „războiului care urma să pună capăt tuturor războaielor”, oameni din toate colțurile lumii au sosit la Paris pentru Conferința de Pace. Cele mai importante personalități prezente au fost conducătorii celor trei mari puteri – Woodrow Wilson, Lloyd George și Clemenceau –, dar la Paris au sosit mii de alți delegați, fiecare cu propria sa agendă. Regi, prim-miniștri și miniștri de externe, însoțiți de suitele lor de consilieri, stăteau cot la cot cu jurnaliști și lobbyiști, luptând pentru o serie întreagă de cauze, de la independența Armeniei până la drepturile femeilor. T.E. Lawrence, regina Maria a României, Maynard Keynes, Ho Și Min – tot mapamondul avea ceva de rezolvat la Paris în acel an. Lumea nu mai văzuse niciodată ceva asemănător și nici că avea să mai vadă vreodată. Oficial, Conferința de Pace a durat încă și mai mult, până în 1920, însă primele șase luni sunt cele mai importante, căci atunci s‑au luat deciziile‑cheie și s‑a pus în mișcare un lanț de evenimente cruciale.