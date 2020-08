20 de afirmațîi pozitive pentru fiecare zi rămasă din luna august

Rostește-le în fiecare dimineață, imediat ce te trezești, pentru a îți transforma radical ziua.

Am pregătit pentru tine câte o afirmație pozitivă pentru fiecare zi rămasă din luna august. Rostește-o de trei ori în fiecare dimineață, imediat ce te trezești, și vezi cum îți poate schimba starea de spirit și, implicit, ziua.

Afirmație pozitivă pentru 12 august:

Am încredere că Universul are un plan frumos pentru mine. Aleg să fac un pas în spate și să îi permit să își joace cartea. Între timp, mă bucur de călătorie.

Afirmație pozitivă pentru 13 august:

Învăț să las trecutul în urmă. Singurul care contează este momentul prezent - îl trăiesc cum știu eu mai bine și încerc să mă bucur de fiecare clipă în care sufletul meu zâmbește.

Afirmație pozitivă pentru 14 august:

Am curajul să lupt pentru ceea îmi doresc. Am curajul să nu renunț la visurile mele. Am curajul să merg mai departe pe acest drum pentru că știu că este cel potrivit pentru mine.

Afirmație pozitivă pentru 15 august:

Respect sufletul pe care îl am și cred cu tărie că am atât de multe de oferit. Pentru că inima mea este încărcată cu iubire.

Afirmație pozitivă pentru 16 august:

Îi mulțumesc Universului pentru darul acestei noi zile. Este un nou început. Sunt recunoscătoare pentru tot ce mi s-a întâmplat până acum și pentru tot ce urmează să mi se întâmple.

Afirmație pozitivă pentru 17 august:

Indiferent de situație, îmi promit că astăzi aleg să zâmbesc mai mult. Aleg să văd partea frumoasă a lucrurilor și să găsesc ceva care să îmi liniștească sufletul și să aducă fericire în viațamea.

Afirmație pozitivă pentru 18 august:

Nu-mi este frică să dau greș. Eșecul este doar o oportunitate de a învață lecții importante, de a o lua de la capăt, de data această cu o nouă mentalitate.

Afirmație pozitivă pentru 19 august:

Cred în mine și în tot ceea ce sunt. Cred în visurile mele. Cred în puterea mea de a face o schimbare. Cred că Universul este de partea mea.

Afirmație pozitivă pentru 20 august:

Lucruri uimitoare mi se întâmplă în fiecare zi. Astăzi aleg să simt în sufletul meu bucurie, fericire, emoție. Astăzi aleg să zâmbesc clipă de clipă.

Afirmație pozitivă pentru 21 august:

Eu sunt bucurie. Eu sunt fericire. Eu sunt zâmbete. Eu sunt lumină. Eu sunt iubire. Eu sunt tot ce trebuie să fiu.

Sunt liberă să trăiesc așa cum își dorește inima mea. Sunt liberă să îmi ascult sufletul. Sunt liberă să iubesc ce vreau să iubesc. Sunt liberă să fiu eu.

Afirmație pozitivă pentru 23 august:

Am curajul de a face schimbarea la care visez. Toate visurile mele se vor împlini atunci când voi face un pas micuț în față. Astăzi este acea zi.

Afirmație pozitivă pentru 24 august:

Fericirea începe cu mine. Cu cât este mai fericit sufletul meu, cu atât mai multă fericire am de împărtășit cu ceilalți. Fericirea în lume începe cu adevărat cu mine.

Afirmație pozitivă pentru 25 august:

Este o perioadă grea, însă nu este o viață grea. Învăț să mă concentrez pe lucrurile mărunte și frumoase care se întâmplă în viața mea și să fiu recunoscătoare pentru fiecare moment special care îmi pune zâmbetul pe buze.

Afirmație pozitivă pentru 26 august:

Am răbdare; visurile nu sunt împlinite peste noapte. Lupt pentru ceea ce îmi doresc și, între timp, mă bucur de această călătorie specială.

Afirmație pozitivă pentru 27 august:

Astăzi vreau să iert oamenii care mi-au greșit. Pentru că iertând desfac nodul care mă leagă de trecut. Iertând mă eliberez de toată durerea. Iertând merg mai departe cu viața mea.

Afirmație pozitivă pentru 28 august:

Mă eliberez de trecut și învăț să trăiesc acum... pentru că acum este viața mea. Nu mai contează ce s-a întâmplat, îmi învăț lecțiile și merg mai departe bucurându-mă de acest drum minunat.

Afirmație pozitivă pentru 29 august:

Știu că totul va fi bine. Știu că Universul are un plan special pentru mine. Acum nu îmi rămâne decât să accept ce se întâmplă, să mă ridic de la pământ și să îmi continui drumul.

Afirmație pozitivă pentru 30 august:

Orice gând negativ pe care îl am îl înlocuiesc cu un gând plin de dragoste. Este un moment greu, nu o viață grea. Totul va fi bine.

Afirmație pozitivă pentru 31 august:

Aleg să trăiesc așa cum îmi dictează inima. Aleg să nu mai țin cont de ce spun oamenii din jurul meu. Aleg să îmi fac sufletul fericit.

