DJ Sava lansează Down to Monaco alături de MD DJ și Dayana

După ce au lansat împreună „Rigoletta”, DJ Sava și MD DJ colaborează din nou, de data aceasta alături de Dayana.

comunicat de presa: Compusă de către DJ Sava alături de Cătalin Tamazlicaru, „Down to Monaco” te poartă într-o călătorie pe mare, acolo unde distracția începe alături de prieteni și pare că nu se mai termină niciodată. Single-ul este însoțit de un videoclipul regizat de către Alex Ceaușu ce completează prin imagini mood-ul piesei.

“Colaborez pentru a doua oară cu MD DJ deja, cred că am făcut echipă bună pentru single-ul anterior și am venit cu o continuare a poveștii noastre împreună cu Dayana. «Down To Monaco» este o piesă dragă nouă care sperăm să devină soundtrack-ul verii voastre”, mărturisește DJ Sava.



DJ Sava a colaborat cu artiști precum Connect-R, Raluka, Alina Eremia, Faydee, Irina Rimes și Ioana Ignat. De-a lungul timpului, DJ-ul a lansat hituri care au generat sute de milioane de vizualizări pe YouTube și care au cucerit atât publicul din România, cât și de peste hotare. „Nena” (alături de Isasi B.), „Sea Lo Que Sea” (alături de Carine), „Coco Bongo” (împreună cu Olga Verbițchi), „N-am nevoie” (alaturi de Ioana Ignat) și „BOA” ( împreună cu Hyenas, Mandinga și Yasiris) sunt o parte dintre piesele semnate de DJ Sava.

MD DJ este un DJ și producător din România, care locuiește în Milano. Orientat către muzica groove și techno, artistul a început să experimenteze producția muzicală și DJ-ing-ul în urmă cu 13 ani, iar până în prezent a lucrat la peste 600 de piese și a mixat în mai multe cluburi din Europa. Printre cele mai apreciate producții ale sale se numără „Shiva” ,„Nentori Remix” și „Ederlezi (Original Mix)”, lansate împreună cu DJ Dark.