Ellie Goulding lanseaza un nou EP - Songbook for Christmas

Ellie Goulding lanseaza EP-ul de sarbatori – “Songbook for Christmas” - o colectie de piese festive lansate anterior, dedicate celei mai frumoase perioade din an.

comunicat de presa: EP-ul contine sase piese, toate preferatele acestui sezon, lansate de catre Ellie de-a lungul carierei. De la coverul de Craciun pentru piesa “Your Song” (Elton John), la piesa “The Writer” a lui Ellie, parte de pe albumul sau de debut, “Lights” si care a aniversat zece ani la inceputul acestui an. Versiunea de pe Amazon Music a EP-ului, va avea in exclusivitate coverul lui Ellie pentru piesa “River”, de la Joni Mitchell.

Asculta EP-ul aici: https://umusic.lnk.to/EllieSongbookforChristmasPR

Vorbind despre EP, Ellie declara “Sunt entuziasmata sa lansez “Songbook for Christmas”, o compilatie a pieselor mele preferate pentru sarbatori. Lansarea acestor piese se intinde pe diferite perioade in cariera mea si m-am gandit ca ar fi frumos sa le avem pe toate pe un EP. Acest an a fost o incercare pentru foarte multi, dar sper ca acest EP poate aduce bucurie si confort acestui Craciun.”

Cel mai nou album a lui Ellie, “Brightest Blue”, s-a clasat pe locul 1 si a fost adorat de fani si critici, deopotriva. Albumul are doua parti, “Brightest Blue” (produs exclusiv de Elle Goulding si Joe Kearns) si “EG.0”.

Ellie explica motivul celor doua parti si spune “Sunt fascinata de metoda scrierii unei piese pop, dar este ceva diferit fata de ce este pe “Brightest Blue”. “EG.0” este o coletie de piese pe care le-am scris, ca un fel de personaj in care se regaseste alter ego-ul meu. Mi-a placut ideea de a juca o femeie puternica, acesta nu a fost cazul in “Brightest Blue”.”

Desi vocea ei este increzatoare si pasionala pe “Brightest Blue”, isi exploreaza insecuritatile. “Imi arata meseria mea ca si compozitor pentru ca nu este usor sa scrii acele hit-uri americane, si am invatat sa fiu mandra de asta intr-un mod diferit.”

In Martie 2020, s-au implinit 10 ani de la lansarea albumului de debut al lui Ellie – “Lights”, ce a fost clasat pe locul 1 in topurile din Mariea Britanie si a fost vandut in peste 1.4 milioane de exemplare la nivel mondial. In cariera incredibila a lui Ellie de pana acum, artista a adunat o serie de reusite: doua albume clasate pe prima pozitie a topurilor, doua premii BRIT, peste 15 milioane de albume vandute si 132 de milioane de single-uri si peste 24.1 miliarde de stream-uri. De asemenea, Ellie a atins numarul de 10 milioane de subscriberi pe YouTube si peste 5 miliarde de vizualizari, in total.

“Songbook For Christmas” Tracklist

O Holy Night

Your Song

Vincent

How Long Will I Love You

Explosions

The Writer

“Songbook For Christmas” Track list (versiunea pentru Amazon Music)

River (Amazon Original)

O Holy Night

Your Song

Vincent

How Long Will I Love You

Explosions

The Writer