Cele mai noi producții Netflix de la orizont. Martie pe Netflix

Privim în zare și vedem la orizont o lună plină cu titluri originale și licențiate noi, ce te așteaptă cu povești pline de acțiune, umor și adrenalină.

comunicat de presa: Pregătește-te de Sky Rojo, cea mai nouă producție originală Netflix, venită de la creatorii La Casa de Papel, ce pune accent pe dinamism și pericol; Moxie, o poveste despre liceu, tupeu și revoluții, în regia lui Amy Poehler; Waffles + Mochi, o invitație pentru a încuraja copiii să se conecteze la culturi din întreaga lume, prezentată de Michelle Obama.

Pe lângă acestea, ne mai întâlnim și cu: Yes Day, Brave New World, The Irregulars, The One, Sentinelle, Bombay Rose, Coven of Sisters, Caught by a Wave, Biggie: I Got a Story to Tell, Last Chance U: Basketball, Seaspiracy, City of Ghosts, Sleepy Hallow, The Shawshank Redemtion, 5 minute și încă multe altele. Mai rămâne doar să apeși pe butonul play!

TITLURILE LUNII

SKY ROJO - din 19 martie

Umor negru, o porție sănătoasă de acțiune și adrenalină pură. Aceasta este promisiunea Sky Rojo, noul titlu Netflix care va avea premiera la nivel mondial pe 19 martie. Primul sezon adoptă un format cu adevărat inovator pentru un serial de dramă, venind cu opt episoade de 25 de minute și cu un mix de genuri prin care Álex Pina și Esther Martínez Lobato (La Casa de Papel), creatorii săi, au tradus „esența latină”.

Protagonistele din Sky Rojo, Coral, Wendy și Gina își caută libertatea, fiind urmărite de Romeo, proxenetul lor de la Clubul Mireselor și de complicii acestuia, Moises și Christian. Împreună, femeile pornesc într-o călătorie frenetică și haotică, pe parcursul căreia trebuie să facă față pericolelor de toate felurile și să trăiască fiecare clipă de parcă ar fi ultima. Prietenia lor se consolidează și protagonistele descoperă cel mai important lucru: împreună sunt mai puternice și au la îndemână mai multe opțiuni pentru a-și reface viețile.

| Creat de: Álex Pina, Esther Martínez Lobato și Jesús Colmenar

| Regizat de: Jesús Colmenar, Óscar Pedraza, David Victori, Albert Pintó, Javier Quintas și Eduardo Chapero-Jackson

| Scris de: Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva, Javier Gómez Santander, Juan Salvador López si Mercedes Rodrigo

| Producători executivi: Álex Pina, Esther Martínez Lobato și Jesús Colmenar

| Producători co-executivi: David Barrocal, Migue Amoedo și David Victori

| Cu: Verónica Sánchez, Asier Etxeandia, Miguel Ángel Silvestre, Lali Espósito, Yany Prado și Enric Auquer

Vivian, o fată de 16 ani aparent timidă, a preferat întotdeauna să-și țină capul plecat și să nu atragă atenția. Însă, atunci când apariția unei noi eleve o obligă să analizeze comportamentul scăpat de sub control al colegilor ei de liceu, Vivian își dă seama că s-a săturat. Inspirată de trecutul rebel al mamei ei, Vivian publică anonim o revista numită „Moxie”, din dorința de a scoate la iveală prejudecățile și comportamentele greșite din liceul ei, declanșând pe neașteptate o adevărată mișcare. Aflată acum în centrul unei revoluții, Vivian începe să formeze prietenii cu alte tinere femei și diferiți susținători, împreună cu care, depășind barierele dintre diversele găști și cluburi, învață să treacă prin momentele plăcute și mai puțin plăcute ale vieții de liceu.

| Regizat de: Amy Poehler

| Bazat pe romanul de: Jennifer Mathieu

| Cu: Hadley Robinson, Alycia Pascual-Peña, Amy Poehler, Lauren Tsai, Patrick Schwarzenegger, Nico Hiraga, Sydney Park, Josephine Langford, Clark Gregg, Josie Totah, Anjelika Washington, Charlie Hall și Sabrina Haskett

WAFFLES + MOCHI - din 16 martie

Odată ca niciodată, în Tărâmul mâncării congelate, locuiau doi prieteni buni pe nume Waffles și Mochi care aveau un vis comun: să devină bucătari! Singura problemă? Tot ce găteau era făcut din gheață. Atunci când acești doi prieteni se angajează ca proaspeți colegi ai unui supermarket fantezist, sunt pregătiți pentru aventura culinară a vieții lor.

Cu ajutorul unor fețe noi și prietenoase precum doamna Obama (proprietarul supermarketului) și un coș de cumpărături zburător magic pe post de ghid, Waffles și Mochi își încep misiunea globală de ingrediente, călătorind în bucătării, restaurante, ferme și case din întreaga lume, gătesc rețete cu ingrediente obișnuite alături de bucătari renumiți, bucătari de casă, copii și vedete. Indiferent dacă culeg cartofi în Anzii din Peru, testează condimente în Italia sau fac Miso în Japonia, acești exploratori curioși descoperă că fiecare masă este o șansă prin care îți poți face noi prieteni.

Creat de: Erika Thormahlen și Jeremy Konner

| Producători executivi: Erika Thormahlen, Jeremy Konner, Tonia Davis, Priya Swaminathan, Barack și Michelle Obama

| Prezentat de: Michelle Obama

| Păpușari: Michelle Zamora (Waffles), Russ Walko (Mochi și Intercommy), Jonathan Kidder (Busy), Diona Elise Burnett (Steve the Mop și vocea Magicart), Taleia Gilliam (Shelfie), Andy Hayward (păpușar), Piotr Michael (vocea lui Mochi), George Konner (vocea lui Intercommy)