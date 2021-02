5 cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le stii daca vrei sa ai un abdomen plat

Un abdomen plat si tonifiat e idealul oricarei femei, mai ales in 2021. Insa nu e un obiectiv realist daca nu iei in considerare toate aceste aspecte despre care iti voi vorbi.

Grasimea din zona abdominala este un task dificil pentru noi toti – chiar si cei mai fit oameni se pot confrunta cu aceasta problema de-a lungul vietii. Asadar, daca te gandesti ca esti singura care nu se bucura de abdomen plat, desi tii regim si ai inceput sa alergi prin parc de cateva ori pe saptamana, e cazul sa fii un pic mai blanda cu tine.

De altfel, multi nutritionisti, printre care Mark Hyman, sunt de parere ca stresul este un factor important in felul in care se „depoziteaza” grasimea: cu cat te stresezi mai mult, cu atat creste nivelul de cortizol, care determina aparitia grasimii in zona abdomenului. De asemenea, ia in considerare trucurile de mai jos:

Daca vrei un abdomen plat, atunci trebuie sa-ti asumi faptul ca o rutina scurta de exercitii usoare nu va da rezultate.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto main pixabay