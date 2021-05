De ce nu putem trai niciodata cu adevarat in prezent – un neurolog explica

A trai in prezent este doar o parte a procesului, si nu solutia pentru gestionarea haosului.

Traieste in prezent. Este poate cel mai recurent sfat pe care l-am auzit in ultimii ani, incat devin aproape anxioasa cand il aud. Ceea ce nu il face mai putin valoros, dar poate trebuie sa intelegem exact ce inseamna a trai in prezent si, mai mult, de ce nu o putem face atat de firesc precum suna in teorie.

Traieste in prezent — cea mai buna alegere, in teorie. Daca te scufunzi in momentul prezent (fara „daca”, „poate”, „iti amintesti cand…”) poti aborda situatiile traite cu o perpectiva ceva mai lucida, cu o atentie vigilenta, in loc sa repeti tiparele din trecut (cel mai la indemna pentru toate fiintele umane) sau sa iti faci griji pentru viitor (la fel de uman).

Doar ca, potrivit patologului in comunicare si neurologului Caroline Leaf, s-ar putea sa nu fie chiar posibil sa traiesti in prezent. Cel putin pentru noi, cei care nu traim asemenea calugarilor budisti in meditatie continua.

foto main pixabay