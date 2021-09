Cum sa identifici oamenii toxici? 4 Semne care ii dau de gol 

Protejeaza-ti sufletul. Nimeni nu poate avea grija de tine mai bine decat ai tu.

Iata care sunt cele mai obisnuite semne ale oamenilor toxici. Invata sa fii atenta la ele pentru a iti da seama cu cine ai de-a face:

1. Oamenii toxici au tendinta de a fi lipsiti de empatice

... desi stiu sa o falsifice destul de bine. Lumea se invarte in jurul lor, nu in jurul altora. Unei persoane toxice ii este practic imposibil sa se puna in locul altcuiva. Poate ca uneori spune lucrurile corecte, insa cuvintele sale nu vin niciodata din inima.

De cele mai multe ori nu ii pasa de tine... si nici macar in momentele dificile nu reuseste sa iti fie alaturi.

2. Oamenii toxici vor sa fie intotdeauna in centrul atentiei, iar nevoile celorlalti sunt lipsite de importanta

Timpul si nevoile unei persoane toxice au prioritate fata de timpul si nevoile tale. Relatiile sanatoase se refera la compromis si consideratie reciproca; atunci cand raportul oferire-primire este dezechilibrat, acesta este adesea un semn ca relatia nu va fi una egala.

In cazul in care confrunti o persoana toxica cu privire la aceasta dinamica unilaterala, ea va respinge complet ceea ce spui, va ignora sau va intoarce conversatia in favoarea sa, incepand sa joace rolul de victima.

3. Oamenii toxici mint... foarte mult

Vor face tot ce le sta in putinta pentru ca lucrurile sa iasa asa cum isi doresc ei. Nu le va fi teama sa minta atunci cand vor simti nevoia. De fapt, rectific... oamenii toxici sunt cei mai buni mincinosi din lume. Ei traiesc pentru minciuna.

4. Oamenii toxici critica orice

Un alt lucru la care trebuie sa fii atenta: criticile subtile sau, din contra, evidente.

Daca persoana cu care esti iti comenteaza fiecare lucru marunt (postura la masa, felul in care vorbesti cu prietenii, modul in care gatesti, stilul vestimentar) - inseamna ca incearca sa te controleze, sa puna stapanire asupra ta si sa preia controlul deplin al relatiei.

foto main yuliacorreal, Shutterstock

Vizionare placuta