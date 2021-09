Jonas Brothers lanseaza single-ul Who's In Your Head

După ce au cântat un fragment din piesa în timpul turneului, super trio-ul nominalizat la premiile GRAMMY®, Jonas Brothers au lansat noul lor single, intitulat „Who’s In Your Head”.

Creând vâlvă în jurul acestei piese, inițial trupa a interpretat piesa într-un stil grandios în timpul unui concert sold out ce s-a desfășurat la Red Rocks Amphitheatre în Morrison, CO. În urma concertului, aceștia au postat un mic fragment pe TikTok, care deja a acumulat milioane de vizualizări și a crescut suspansul și entuziasmul fanilor.

Acestă piesă i-a reunit pe legendarii compozitori Max Martin și Rami Yacoub pentru prima dată în cincisprezece ani. Colaborările lor au produs câteva dintre cele mai de succes hit-uri pop dintotdeauna, incluzând N*SYNC – „It’s Gonna Be Me,” Britney Spears – „Oops…I Did It Again,” și Backstreet Boys -„Shape of My Heart,” printre multe altele.

Co-scrisă cu Martin și Yacoub, piesa „Who’s In Your Head” combină acordurile încrezătoare de chitară cu beat-ul captivant, accentuate de notele de bass ideale pentru ritmul de dans și falsetto-ul curajos. Linia melodică este perfect completată de versurile catchy: „I wanna know who’s in your head stealing your heart while I’m still bleeding, who’s in your bed wrapped in your arms while I ain’t sleeping…”

Chiar acum, Jonas Brothers se afla în turneul Remember This Tour, alaturi de superstarul de muzică country, Kelsea Ballerini.

