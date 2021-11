ADDA vorbeste despre afectiunea medicala pe care o are si care o pune zilnic in pericol

ADDA isi deschide sufletul si vorbeste deschis despre afectiunea medicala pe care o are de mai bine de un an.

comunicat de presa: ADDA lansează „Să nu-mi iei trandafiri", a patra piesă ce se va regăsi pe următorul album al artistei. Ca o declarație de dragoste pentru sufletul ei pereche, ADDA cântă pentru toți cei care cred că iubirea frumoasă stă în imperfecțiune și în fiecare gest care ne face unici. O piesă sensibilă, cu un mesaj emoționant, „Să nu-mi iei trandafiri” este compusă de către artistă alături de Georgian Idriceanu, Robert Toma, Vlad Măzărel, Costin Dănăilă, Vlad Crânganu și Bogdan Marinescu, iar protagoniști în propriul clip sunt chiar ADDA alături de soțul său, Cătălin Rizea.



„De obicei, las câte un mesaj ascuns în fiecare piesă pe care o lansez. Mesaj pe care unii oameni reușesc să îl deslușească, iar pentru ceilalți rămâne un mister. Asta este semnătura mea. De data asta nu pot să fac asta. «Să nu-mi iei trandafiri» e pentru Cătălin, omul lângă care vreau să îmbătrânesc. Chiar dacă povestea pe care am creat-o în versuri poate fi interpretată diferit și trecută prin filtre personale, în funcție de experiențele proprii, de fiecare om care ascultă piesa, fiecare cuvânt e pentru «iubire» al meu. Acum un an de zile viața mea s-a schimbat când m-am pricopsit cu o afecțiune medicală, care mă pune zilnic în pericol. Am încercat să fiu puternică și să gândesc pozitiv mereu, însă într-o seară am cedat. Pur și simplu am plâns din toată inima. A fost o perioadă de câteva săptămâni când rămâneam fără aer de la edemele ce îmi apăreau în gât. Stăteam cu injecția de adrenalină lângă mine. Încă o fac, dar cumva m-am obișnuit cu ideea că poate asta va fi viața mea de acum înainte. Îmi era frică să rămân singură. Îmi era frică să adorm să nu cumva să mă sufoc în somn. În acea seară în care am plâns, pe masa din sufragerie era o vază cu trandafiri. Cătălin obișnuiește să-mi ia flori mereu. Am început să scriu și să îmi descarc sufletul. Cu frica în inimă că dacă vreodată el îmi va lua ultimul buchet, i-am mărturisit că nu-mi plac trandafirii, dar nu i-am spus niciodată asta până atunci. Nu am vrut să-l supăr. Și l-am rugat să-mi ia flori sălbatice de câmp care renasc mereu, chiar dacă vântul e împotriva lor. Așa cum sunt și eu. O nebună visătoare care își dorește să lase ceva în urmă, prin muzică, pentru veșnicie. P.S. Cătălin o să ia Oscarul pentru rolul din clip! P.S2. Îmi doresc ca piesa asta să însemne mult pentru voi și să ajungă acolo, în inimi!”, povestește ADDA.

După ce a lansat albumul „Artă, Viață și Iubire”, ADDA a colaborat cu Smiley pentru „Sâmbătă Seara”, single ce a ocupat primele poziții în Trending-ul de pe YouTube. Au urmat piese precum „Nu mi-e frică”, un manifest muzical dedicat tuturor celor care aleg să se piardă pe ei pentru a putea fi acceptați de societate, „Tramvaiul 23”, „Tramvaiul Sfârșitului” și „Lasă-mă să mor” (alături de NOSFE), un single despre iubire și durere.

