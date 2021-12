Iarta-te pentru toate momentele in care ai iubit oamenii gresiti 

Iarta-te ca le-ai permis oamenilor sa ramana in viata ta mai mult decat aveau nevoie sa ramana.

Tu esti de ajuns. Tu esti suficienta. Tu esti intreaga. Ai fost mereu, esti si vei fi intotdeauna. Te-ai indragostit de cateva suflete nepotrivite care te-au facut sa simti ce nu erai. S-ar putea sa fi fost cu oameni care te-au tot comparat cu fostii lor, incercand sa te transforme in cineva ce nu esti. Este posibil sa fi fost cu oameni care nu ti-au apreciat calitatile pentru ca ei nu le aveau si aproape ca erau gelosi pe tine.

Poate ca ai fost cu oameni care te-au facut sa simti ca esti atat de usor de inlocuit si asta te-a facut sa te indoiesti de tine si de valoarea ta. Insa ce au facut altii nu trebuie sa te intereseze. Faptul ca te-au inlocuit atat de repede este problema lor, nu problema ta. Nu iti masura valoarea de sine pin modul in care se poarta altii cu tine.

Cu totii uitam uneori ca am putea avea mult mai multe sau ca meritam mult mai bine. Cu totii ajungem sa facem compromisuri majore pentru oamenii care nu merita pentru ca ii iubim si vrem sa ii pastram in viata noastra. Cu totii gasim scuze pentru greselile pe care le fac pentru ca vedem in ei potential si credem ca pot mai mult. Insa ei nu vor mai mult, vor sa ramana asa cum sunt.

Nimeni nu merita sa simta ca tot ce este mai bun nu va fi niciodata suficient de bun pentru standardele superficiale ale cuiva sau criteriile nerealiste de iubire ale cuiva. Nimeni nu merita sa fie tratat ca si cum ar fi al doilea cel mai bun si nimeni nu merita sa isi petreaca zilele incercand sa isi demonstreze valoarea cuiva.

Asa ca, iarta-te pentru toate momentele in care te-ai multumit cu mai putin decat meriti pentru ca ai crezut ca lucrurile s-ar putea schimba.

Iarta-te ca le-ai permis oamenilor sa ramana in viata ta mai mult decat aveau nevoie sa ramana.

Iarta-te ca ai investit in oamenii care nu te-au iubit niciodata cu adevarat.

Iarta-te ca ai iubit oamenii care nu stiu ce inseamna iubirea adevarata.

Iarta-te ca ai crezut in cuvintele oamenilor si ca nu ai acordat atentie actiunilor lor.

Iarta-te pentru momentele in care ai luptat pentru oamenii gresiti pentru ca, in cele din urma, te-au facut sa realizezi pentru ce merita cu adevarat sa lupti. Te-au invatat ca niciodata nu vei fi suficienta pentru persoana gresita. Insa pentru persoana potrivita vei fi minunata.

