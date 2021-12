Shawn Mendes a lansat melodia It'll be okay

Shawn Mendes a lansat track-ul "It'll be okay", o balada inspirata de o despartire in iubire.

comunicat de presa: Cântecul marchează, de asemenea, prima lansare solo a lui Mendes de la cel de-al patrulea album de studio, "Wonder", care a apărut în urmă cu un an, pe 4 decembrie 2020, și a ajuns pe primul loc în Billboard 200.



“Simt ca în ultima perioada nu am mai fost la fel de conectat cu voi. Îmi este dor de voi şi sper că o să vă placă noua piesă”, a declarat Shawn Mendes pe pagina lui de Instagram.

După două săptămâni de la anunţul despărţirii de Camila Cabello, artistul în vârstă de 23 de ani lansează piesa “It’ll Be Okay”. Cei doi au declarat într-un comunicat comun că vor rămâne “cei mai buni prieteni”. Shawn si Camila au lansat două piese impreună: “Señorita”, care a apărut în 2019 si a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100, dar şi “I Know What You Did Last Summer”, de pe albumul de debut al lui Mendes, “Handwritten”, lansat in 2015.

Shawn Mendes a anuntat noul turneu global, “Wonder”, care va incepe în anul 2022. Artistul va fi însoţit de King Princess, Dermot Kennedy şi Tate McRae pe parcursul a 64 de show-uri. Turneul va începe pe 14 martie 2022 în Copenhaga, Danemarca şi se va termina pe 27 iunie 2022 in Portland, Oregon.

Vizionare placuta