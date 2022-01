5 Moduri prin care iti irosesti viata. Cate bifezi din aceasta lista?

Lucrurile pe care trebuie sa le facem cu adevarat in viata sunt lucrurile pe care le evitam de cele mai multe ori.

Daca nu luptam pentru ceea ce ne dorim, nu vom ajunge niciodata acolo unde visam. Daca nu punem intrebarile corecte, vom primi intotdeauna raspunsurile gresite. Daca nu facem un pas in fata, vom fi intotdeauna exact in acelasi loc. Viata este o calatorie compusa din pasi marunti. Secretul este sa faci acesti pasi in fiecare zi.

Iata care sunt cele mai populare moduri prin care cu totii ne irosim vietile:

1. Ne irosim viata cu distrageri fara sens

Distragerile nu sunt doar daunatoare, ci si foarte tentante. Unul dintre motivele pentru care alegem sa ne umplem viata cu ele este ca ne este frica de cum ar fi viata noastra cu adevarat. Insa trebuie sa depasim aceste hop-uri, sa invatam sa le controlam inainte ca ele sa ne controleze pe noi.

2. Ne irosim viata cand ne simtim coplesiti de situatie

Daca esti intr-un moment in care se intampla prea multe lucruri in viata ta, ar fi cazul sa faci un pas in spate si sa respiri profund. "Cum ma pot ocupa de toate singura?" - este una dintre cele mai intalnite intrebari din capul tau, nu-i asa? Habar nu ai cum sa iti gestionezi timpul... asa ca nici macar nu mai incerci. Cu totii am fost coplesiti de anumite situatii.

Ce poate functiona: in loc sa te gandesti: "Nu mai pot... sunt prea multe si nu stiu cum sa le rezolv", intreaba:te "Daca incep sa ma organizez?"

Incearca sa iti limpezesti mintea si sa iti planifici ziua corect. Sterge absolut tot pentru a o lua de la capat. Incepe sa faci o lista cu 1-3 sarcini cheie pe care trebuie neaparat sa le rezolvi. Ocupa-te doar de ce este cu adevarat important fara sa te mai simti coplesita. Apoi, dupa ce ai terminat aceste taskuri, fa o alta lista cu alte lucruri de rezolvat. Si tot asa pana cand se incheie ziua. Daca nu ai reusit sa rezolvi tot ce ti-ai propus, nu-i nimic. Mai e si maine o zi.

3. Ne irosim viata fiind nehotarati in mod constant

Ce se intampla daca pur si simplu nu iti dai seama ce trebuie sa faci in continuare cu viata ta? Adesea, acest tip de indecizie duce la a nu mai face nimic, la stagnare. Indecizia este adesea determinata de teama de a nu cunoaste decizia corecta... pentru ca nu putem sti exact ce ne rezerva viitorul. Este mai bine sa accepti acea oferta noua de munca sau sa ramai unde esti acum? Este mai bine sa lucrezi la acel proiect sau la altul? Este imposibil de stiut... pentru ca viitorul este incert.

Ce poti face intr-o astfel de situatie: ia decizii bazate pe informatiile pe care le ai la dispozitie combinate cu ce iti spune intuitia. Apoi nu mai astepta, ia masuri imediate si accepta schimbarea in viata ta. Rezultatul va fi intotdeauna acelasi: fie faci progrese, fie faci o greseala din care inveti ceva important si care te va ajuta sa afli ce trebuie sa sti pentru a progresa.

4. Ne irosim viata temandu-ne de esec

Frica de esec se poate juca intr-un mod incredibil de periculos cu mintea noastra. Atunci cand nu te simti suficient de confortabil sa faci un pas, ajungi sa fii confuza - simti ca te vei face de rusine, ca vei esua, ca vei suferi.

Ce trebuie sa faci intr-o astfel de situatie? Sa te incurajezi sa crezi in tine. Sa iti spui ca daca iti este frica de esec nu poti face ce trebuie facut pentru a avea succes. Pentru a fi fericita. Pentru a trai viata pe care ti-o doresti. Aminteste-ti ca esecul nu este de fapt, cel mai rau rezultat. Sa ramai acolo unde esti acum ani intregi si sa nu incerci - acesta este cel mai rau lucru pe care ti-l poti face.

5. Ne irosim viata fiind ocupati (insa fara a fi si productivi)

Exista o mare diferenta intre a fi ocupat si a fi productiv. Nu confunda miscarea cu progresul. Exemplu: un cal balansoar continua sa se miste, insa nu progreseaza niciodata. Da-ti seama care sunt lucrurile pe care trebuie sa te concentrezi, care sunt visurile pentru care trebuie sa lupti, care sunt planurile pentru care trebuie sa muncesti. Nu te indeparta de la drumul pe care vrei sa mergi in viata.

foto main luboffke, Shutterstock

Vizionare placuta