7 practici de self love pe care sa le adopti in luna iubirii de sine

Da, februarie este luna iubirii, insa nu trebuie neaparat sa fie vorba despre iubirea dintre doua persoane.

Ce ar fi daca te-ai gandi la februarie ca la luna iubirii… de sine? Asta ar lua brusc toata presiunea de pe umerii tai. Nu trebuie sa ai neaparat un iubit pentru a te bucura de iubire. Din contra, iti poti canaliza toata grija si atentia pe propria persoana. Bineinteles, chiar si daca ai un partener, aceste practici de self love sunt la fel de utile si de importante. In fond, cum altfel poti fi prezenta si fericita intr-o relatie daca nu esti prezenta si fericita tu cu tine insati? Iata 7 practici de self love pe care sa le adopti in februarie!

1. Rezerva o masa pentru o singura persoana la restaurantul tau preferat

Poate ca este acea pizzerie napoletana cu atmosfera ce iti aduce aminte de vacanta in Italia sau poate ca vorbim despre un loc cu un sushi extraordinar. Oricare ar fi localul tau preferat, rezerva o masa si scoate-te la un date romantic. Aranjeaza-te, machiaza-te si coafeaza-te daca iti place, apoi bucura-te de propria ta companie si de mancarea preferata.

