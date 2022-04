Terapeutii explica 5 moduri de a construi o conexiune emotionala cu partenerul de cuplu

Intelegerea conexiunii emotionale nu este atat de usoara deoarece inseamna lucruri diferite pentru fiecare dintre noi. Cu toate acestea, exista cateva generalitati ce ofera acestui termen un teren comun. Cand ai o relatie cu cineva, sentimentele permit ca aceasta legatura sa se formeze si, in timp, sa creasca.

O legatura emotionala ne permite sa cream o legatura sigura si este o conexiune care ne face sa ne simtim in siguranta. De asemenea, aceasta imbunatateste legatura dintre parteneri.

De ce unele cupluri ajung sa sarbatoreasca 30, 40, 50 de ani, iar altele ajung doar la 2-3 ani?

Diferenta este fundamentul si legaturile emotionale dintre parteneri. Cei care ajung sa fie impreuna pe termen lung sunt adanc inradacinati si sunt capabili sa sustina furtunile vietii, in timp ce ceilalti nu au o legatura emotionala suficient de profunda pentru a rezista vremurilor dificile.

Iata cateva modalitati simple care sa va ajute sa construiti acea conexiune emotionala de care relatia ta are nevoie:

1. Accepta-ti partenerul pentru cine este

De ce oamenii incearca sa schimbe alti oameni? De ce nu ne acceptam pentru ceea ce suntem?

Intr-o relatie (indiferent ca vorbim despre o relatie de iubire sau o relatie de prietenie) este important ca cele doua persoane sa se iubieaca unul pe altul si sa se accepte asa cum sunt - cu bune si cu rele.

Nu incerca sa schimbi omul cu care esti. Te vei dezamagi pe tine si il vei dezamagi si pe el pentru ca ii arati in mod constant ca incerci sa il transformi.

O parte a stabilirii unei conexiuni emotionale este acceptarea persoanei asa cum este.

2. Ai incredere in el

Stii jocul acela in care cineva iti spune ca se pune in spatele tau, iar tu trebuie sa inchizi ochii si sa te arunci pe spate... pentru ca vei fi prinsa de bratele sale? Scopul acestui exercitiu este sa vezi cat de multa incredere aveti unul in celalalt. Daca ar fi sa te lasi pe spate si sa nu ai incredere in el... s-ar putea sa cazi la pamant.

Trebuie sa ai incredere 100% in persoana cu care esti. Nu pot exista indoieli cand incerci sa stabilesti conexiuni emotionale. Orice indoiala care se infiltreaza in relatie poate face ca fundatia acesteia sa devina subreda.

3. Comunicati deschis si des

Trebuie sa impartasesti lucruri din viata ta, din starile tale, din sentimentele tale pentru a ramane conectata la partenerul de cuplu. Comunicarea deschide usile catre inima si va ajuta sa va intelegeti unul pe celalalt.

4. Nu il critica

Sa nu il judeci niciodata pentru actiunile sale. Cand va criticati unul pe altul nu construiti o legatura, ci din contra, distrugeti legatura dintre voi. Daca partenerul tau simte ca ii critici gandurile, sentimentele, actiunile, in timp va incepe sa minta pentru a evita acest lucru.

5. Viseaza alaturi de el

Visurile sunt experiente care te leaga de persoana iubita. Formarea unei conexiuni emotionale in timp ce visezi este o modalitate puternica de a va apropia si mai mult. Daca visurile voastre merg in aceeasi directie, acestea intaresc si mai mult relatia.

foto main pixabay

