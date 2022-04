Modul corect de a practica autocritica, fara sa te pui la pamant si sa-ti sabotezi increderea de sine

Nu ne place sa fim criticati, insa cand vine vorba de autocritica… suntem experti in asta. Ne punem la zid, dam cu noi de pamant, ne lovim cu pumnii in cap si nu mai avem curajul sa ridicam privirea in fata nimanui… pentru ca pur si simplu credem ca nu meritam.

Dar daca autocritica ar putea fi folosita ca o unealta care te protejeaza, de fapt, te incurajeaza si te ajuta sa iti dai seama ca adevarul nu este asa cum iti soptesc gandurile negre? Pentru ca, intr-adevar, autocritica are si cateva parti pozitive, iar daca esti deschisa sa inveti, aceasta te va ghida spre descoperirea de sine si iti va crea confort. Asadar, beneficiile pe care autocritica ni le ofera pentru a ne proteja sunt: INCURAJARE Cand amanam o sarcina (procesul de procrastinare), tindem sa simtim ca am esuat si ca ne-am dezamagit pe noi insine. Ei bine, asta este momentul cand autocritica intervine ca solutie “salvatoare”, atunci cand alternativa este sa renuntam. Greu de crezut, insa autocritica ne poate motiva sa ne atingem obiectivele si toate celelalte lucruri pe care ni le dorim pentru noi. Desi este un proces dureros, cu multe dezavantaje, autocritica provine uneori din dorinta de a avea grija de noi insine. Citeste continuarea pe andreearaicu.ro foto main pixabay Vizionare placuta Kudika

19 Aprilie 2022 Echipa Kudika