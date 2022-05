5 Moduri de a iti pastra mintea linistita si sufletul impacat atunci cand ai de-a face cu persoane toxice

Nu permite nimanui sa iti fure fericirea, numai tu stii cat de mult ai muncit pentru a o gasi.

Daca iti este teama ca cineva iti fura din fericire si din liniste, s-ar putea sa incepi sa te simti stresata si nervoasa. Identificarea persoanelor toxice din viata ta te poate ajuta sa te descurci mai bine in ceea ce priveste rolul tau in relatia cu acestea. Evaluarea factorilor de stres poate face diferenta intre mentinerea calitatii vietii tale si protejarea fericirii.

Din fericire, exista cateva moduri eficiente prin care poti ramane pozitiva cand ai de-a face cu oameni toxici. Iata care sunt acestea:

1. Nu copia stilul pe care il are persoana toxica

Primul pas pentru a ramane pozitiva atunci cand ai de-a face cu o persoana toxica este sa eviti sa ii copiezi emotiile si starile. Probabil ca aceasta va incerca sa iti strice buna dispozitie si sa te faca sa te simti la fel ca el. Daca se enerveaza, se intristeaza, nu mai are rabdare, este pesimista, si simti ca si tu atragi aceste stari, spune-ti in adancul sufletului tau ca sentimentele si emotiile ei nu iti apartin si nici nu sunt legate de viata ta. Detaseaza-te de ele astfel incat sa fii cine esti cu adevarat.

2. Spune-ti ca ceea ce se intampla este temporar

O intalnire cu o persoana toxica este un moment temporar in viata ta. Accepta-l si gandeste-te ca se va termina in scurt timp. In momentul in care nu iti este teama de situatia in care esti si de faptul ca te afli in preajma unui suflet pesimist, nu experimentezi atat de mult stres si iti este mai usor sa faci fata energiei negative care incearca sa puna stapanire pe tine.

3. Schimba-ti perceptia

Daca iti poti schimba perceptia, atunci ai numai si numai de castigat pentru ca nimic nu se mai poate atinge de tine. Tu singura iti dai seama cat esti de puternica - pentru ca ai ocazia sa iti controlezi gandurile si emotiile, refuzi sa accepti negativitatea si stresul in viata ta si te concentrezi pe ceea ce esti cu adevarat si pe ceea ce simte inima ta (si anume numai emotii pozitive si frumoase).

O modalitate de a pune in practica acest exercitiu este imaginandu-ti numai lucruri frumoase si cautand motivele pentru care esti recunoscatoare si fericita in aceasta viata. Astfel, te vei simti mai increzatoare in tine si gata sa infrunti orice obstacol.

4. Tine cont de nevoile si de obiectivele tale

Este esential sa stii ce ai nevoie si ce vrei. Daca stii ca te vei intalni cu o persoana toxica, atunci tine cont de obiectivele tale. Apoi, pe masura ce vorbesti cu aceasta, aminteste-ti care este scopul tau pentru a schimba subiectul atunci cand trebuie si a duce conversatia pe drumul potrivit. Concentrarea pe nevoile si dorintele tale in cadrul unei discutii/ intalniri te poate ajuta sa iti atingi obiectivul inainte ca lucrurile sa evolueze si sa ajunga intr-un punct toxic.

5. Invata sa iti controlezi emotiile

Nu lasa pe nimeni altcineva sa iti controleze gandurile, emotiile sau starile. Nu oferi niciodata unei alte persoane o asa putere. Tu esti singura care poate avea acces la ea; tu tii fraiele mintii tale. Asadar, in orice moment al vietii tale ai ocazia sa faci o schimbare si sa recapeti controlul asupra a ceea ce simti.

Cand decizi ca nimeni nu poate controla reactia pe care o ai la o situatie, iti va fi mult mai usor sa gestionezi orice intamplare.

In momentul in care iti dai seama de puterea ta si alegi sa faci aceasta schimbare in mentalitatea ta, ajungi sa recastigi puterea suprema si sa instalezi in jurul tau o bariera de protectie in jurul sufletului tau.

