Pe 3 iunie Mercur iese din retrograd. Sfatul Universului pentru fiecare zodie in parte 

Universul are pregatit cate un sfat pentru fiecare dintre noi in functie de zodia in care ne-am nascut. Iata care este acesta:

Mercur iese din retrograd si ne ofera ocazia de a analiza tot ce ni s-a intamplat pana acum, de a ne invata lectiile si de a reevalua momentele siificile si problemele ascunse astfel incat sa ne putem elibera sufletele de toate lucrurile care dor sau de care nu mai avem nevoie.

Dupa un retrograd plin de evenimente dramatice, iata ca Mercur alege sa isi schimbe (in sfarsit!) cursul. Aceasta perioada este strans legata de impamantare si stabilizarea mintii noastre superioare in prezenta sacra a inimii.

Incepand de acum putem sa ne reluam cursul vietii si sa facem schimbari practice si lente. Universul are pregatit cate un sfat pentru fiecare dintre noi in functie de zodia in care ne-am nascut. Iata care este acesta:

Horoscop Berbec

Ai incredere in tine. Poate ca nu esti acolo unde iti doresti, insa un lucru este clar: esti pe drumul cel bun. Ai rabdare in acest proces de transformare, invata-ti lectiile, priveste fiecare zi cu alti ochi si bucura-te de calatorie. Ai incredere ca vei ajunge unde vrei sa fii.

Horoscop Taur

Lupta pentru ceea ce iti doresti. Esti intr-o perioada frumoasa a vietii profesionale, unde lucruri minunate ti se intampla zi de zi. Bucura-te de aceste momente si lupta in continuare sa iti vezi visurile implinite. Esti acolo unde trebuie sa fii.

Horoscop Gemeni

Invata arta recunostintei. Invata sa apreciezi mai mult momentele in care sufletul iti este linistit si inima iti este fericita. Invata sa te bucuri de clipele simple in care ai zambetul pe buze. Nu mai alerga dupa ce nu ai si fii recunoscatoare pentru tot ce ai.

Horoscop Rac

Cauta fericirea in sufletul tau. Dupa o perioada plina de schimbari importante, este posibil sa te trezesti ca te afli intr-un capitol scris de alti oameni pentru tine. Nu mai alerga dupa fericire in alte locuri, ea deja se afla in inima ta.

Horoscop Leu

Lasa trecutul in spate. Nu te mai concentra asupra trecutului pentru ca acesta nu mai are nicio putere asupra prezentului sau a viitorului. Invata-ti lectiile, inchide usa si mergi mai departe cu viata ta. Lucruri minunate ti se intampla.

Horoscop Fecioara

Pune-ti planurile in aplicare. Oricat de speriata esti, indrazneste sa crezi in tine si sa lupti pentru ceea ce iti doresti. Visurile tale sunt minunate si trebuie transformare in realitate. Ia-o treptat, pas cu pas si vei vedea ca este mai usor decat crezi.

Horoscop Balanta

Invata de la oamenii din jurul tau. Este posibil ca in aceasta perioada sa poti invata lectii importante din greselile sau succesul oamenilor la care tii. Incepi un nou capitol al vietii tale si incerci sa iei lucrurile treptat; nu grabesti timpul si te bucuri de calatorie.

Horoscop Scorpion

Fa schimbari treptat. Nu te grabi cu transformarea vietii tale. Bucura-te de aceasta calatorie pentru ca este una minunata din care vei invata foarte multe lucruri noi si interesante. Fa schimbarile treptat, una cate una.

Horoscop Sagetator

Vorbeste despre ceea ce simti. A venit momentul sa fii sincera cu oamenii din jurul tau, sa renunti la masti si sa le permiti sa iti vada adevarata fata. Nu te teme sa fii vulnerabila si le spui ce se afla in sufletul tau.

Horoscop Capricorn

Asculta-ti intuitia. In aceasta perioada Universul te sfatuieste sa nu te mai lasi condusa de ce spun sau fac oamenii din jurul tau. Este momentul sa preiei fraiele vietii tale si sa iti asculti intuitia. Inima ta stie cel mai bine ce iti lipseste.

Horoscop Varsator

Bucura-te de clipa prezenta. Esti mult prea concentrata pe ce s-a intamplat in trecut sau pe ce s-ar putea sa se intample in viitor. Incearca sa iti indrepti atentia asupra momentului prezent - acesta este singurul care exista cu adevarat, singurul care conteaza.

Horoscop Pesti

Nu te mai teme de necunoscut. Este momentul sa iti asumi riscuri si sa indraznesti sa iesi din zona de confort pentru a iti urma visurile. Viata nu sta dupa tine, timpul trece - nu ii permite sa se duca in zadar.

foto main Elena11, Shutterstock

Vizionare placuta