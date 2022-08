Luna Plina in Varsator de pe 12 august invinge demonii durerii si vindeca sufletele distruse

Energiile din aceasta perioada sunt amplificate pentru a sustine puterea, curajul, succesul, increderea si depasirea slabiciunii.

De acum inainte suntem protejati de lumina divina. Noaptea de 12 august este una magica deoarece aduce pe cer ultima Super Luna din cele 3 super luni ale anului 2022 si ultima luna a verii. Luna Plina are loc in zodia Varsator si serveste drept activare si iluminare divina pentru a ne ajuta sa eliberam drumul vietii noastre de toate obstacolele ce ne stau in cale si sa readucem Soarele pe strada noastra.

Luna Plina in Varsator ne leaga la vibratia Universului

Lunile pline sunt direct legate la magia Universului. Ele vin cu o perioada de emotie, intuitie, mister si fericire. O Super Luna amplifica toate aspectele frumoase ale vietii noastre si ofera imbunatatiri vizibile ale sufletului nostru. In astfel de perioade ne concentram mai mult pe ceea ce conteaza cu adevarat in viata, suntem mai linistiti si mai relaxati, mai optimisti si mai veseli. Stim ca nu suntem singuri - simtim vibratia Universului si acceptam ajutorul divin in toate problemele cu care ne confruntam. Ceea ce traim acum este destinul nostru; nu mai luptam cu morile de vant, acceptam ceea ce ni se intampla, invatam arta recunostintei si ne bucuram de calatorie fara sa ne mai facem griji cu privire la destinatia finala.

Luna Plina in Varsator scoate la iveala lucruri importante

Varsatorul este o fire independenta si dornica de viata. Orice tentativa de a il tine sub control, de orice fel, il va pune pe fuga. Astfel de stari sunt scoase la iveala in aceasta perioada si ajung sa ne influenteze si pe noi. Relatia cu emotiile noastre actuale ar putea fi mai complicata si chiar mai confuza in aceste momente deoarece Luna in Varsator are o nevoie puternica de libertate si independenta.

Energiile din aceasta perioada sunt amplificate pentru a sustine puterea, curajul, succesul, increderea si depasirea slabiciunii.

Sfatul Universului pentru noi toti pentru aceasta perioada:

Este momentul sa profitam de energiile pe care Cosmosul le aduce catre noi. Totul pare sa se vindece de la sine, asa ca ar fi bine sa nu ne implicam in acest proces si nici sa ne impotrivim schimbarilor pentru ca toate se intampla in favoarea noastra (desi poate in acest moment nu le intelegem). Acum avem ocazia sa facem un pas in spate si sa privim imaginea de ansamblu - viata noastra este una minunata, insa ne pierdem in griji si in probleme si nu mai stim sa vedem ceea ce avem. Trebuie sa invatam arta recunostintei, sa apreciem tot ce ne aduce liniste, bucurie si fericire, sa traim in acest moment prezent si sa pasim cu incredere catre viitor, imbratisand ciclurile vietii. Dupa ce totul este vindecat, sufletul este din nou liber.

foto main Dancing_Man, Shutterstock

Vizionare placuta