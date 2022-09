Venus intra in Balanta pentru a ne incuraja sa facem schimbarile pe care ni le dorim de atat de mult timp

Pe plan personal, Universul ne sfatuieste sa ne ferim sa fim prea dependenti in timpul acestui tranzit sau prea concentrati pe superficialitate.

Venus intra in Balanta ajutandu-ne sa ne bucuram de schimbari armonioase. Incurajam compromisul, acceptam cursul destinului si avem incredere in puterea Universului. Lectiile pe care ni le aduce de Venus ne vor ajuta sa invatam cat de importante sunt relatiile cu cei din jurul nostru; energia care ne uneste cu suflete frumoase este una divina.

Universul ne spune ca aceasta este o perioada minunata din an. Venus intra in Balanta, semnul diplomatiei, al gratiei si al echilibrului. Acesta este momentul in care invatam sa pretuim cel mai mult armonia si linistea.

La ce sa ne asteptam cu Venus in Balanta?

Pe data de 29 septembrie Venus se muta in Balanta, unde va sta pana pe 23 octombire. In timpul acestui tranzit este posibil sa preferam sa folosim farmecul nostru pentru a obtine ceea ce ne dorim. Suntem dispusi sa negociem si putem fi extrem de amabili cu oamenii din jurul nostru. Sa nu uitam, pana la urma Balanta este semnul suprem al diplomatiei.

Ca planeta a iubirii, a artei si a frumusetii, Venus pretuieste armonia. Cand este in zodia Balantei, cu totii simtim ca ne dorim sa ne indepartam de toti cei care au un comportament grosolan sau nepoliticos. Oricine incearca sa castige ceva fiind dominator poate experimenta o respingere rapida din partea oamenilor.

Acest tranzit favorizeaza plimbarile la lumina lunii, restaurantele rafinate, excursiile neplanuite si conversatiile de la suflet la suflet la o ceasca de ceai cald.

Eleganta acestui tranzit este evidentiata si de modul in care ne prezentam. Balanta este un semn caruia ii pasa foarte mult de aspectul fizic, iar in timp in care Venus sta in Balanta, alegem sa avem mai multa grija de noi. Dorim sa facem o impresie buna si este posibil sa dezvoltam o pasiune noua: dorinta de a fi mereu aranjati.

Pe plan personal, Universul ne sfatuieste sa ne ferim sa fim prea dependenti in timpul acestui tranzit sau prea concentrati pe superficialitate. Este momentul sa nu mai ocolim problemele importante doar pentru a evita conflictele, ci trebuie sa ne luam inima in dinti si sa incercam sa rezolvam tot ce poate fi rezolvat astfel incat sa putem sa o luam de la capat si sa ne continuam drumul cu sufletul impacat si cu inima linistita.

Venus in Balanta: Cautam armonie si echilibru pe toate planurile

Venus in Balanta ne ajuta sa prosperam in viata noastra. Ne concentram pe plan personal si incercam sa fim tot mai deschisi in fata oamenilor din jurul nostru astfel incat sa rezolvam probleme, sa dam uitarii conflicte, sa cream noi conexiuni mult mai profunde si mai frumoase. Toate aceste eforturi vor duce la un rezultat pozitiv: sufletele noastre vor fi mai unite.

Relatiile sunt un subiect important in aceasta perioada. Modul in care navigam prin ele depinde foarte mult de compromisurile pe care acceptam sa le facem. Este, totusi, important, sa nu renuntam la cine suntem de dragul unei persoane.

Pe plan sentimental, competivitatea nu este atat de atragatoare in viata de cuplu. Invatam sa fim o echipa, sa ne sustinem partenerii de cuplu si sa ne bucuram in momentele in care au succes sau isi implinesc visuri marete.

Venus in Balanta ne invata ce inseamna cu adevarat armonia si echilibrul nu doar in relatiile exterioare, ci si in relatia pe care o avem cu noi insine. Aceasta este o perioada buna pentru a petrece timp cu noi astfel incat sa ne redescoperim, sa ne intelegem mai bine si sa ne dam seama ce ne face cu adevarat fericiti si care este scopul nostru in viata.

