6 Moduri simple de a iti iubi sufletul 

Cea mai mare lupta din viata este lupta de a ne accepta, de a ne imbratisa toate imperfectiunile si de a ne iubi pe noi insine. Este greu sa fim sinceri cu privire la cine suntem, cum ne simtim si de ce avem nevoie.

A venit momentul sa incetam sa ne descreditam pentru tot ceea ce nu suntem si sa incepem sa ne acordam credit pentru tot ceea ce suntem. Si sa fim constienti ca nu toti cei pe care ii iubim vor fi de acord cu noi la fiecare pas pe care il facem... si acest lucru este absolut normal.

Trebuie sa invatam sa fim cei mai buni prieteni ai nostri pentru ca uneori cadem prea usor in capcana de a fi cei mai mari dusmani ai nostri. Ne place ideea ca altii sa ne iubeasca si uitam sa ne iubim pe noi insine.

Este important sa realizam ca cea mai mare sarcina a noastra nu este sa descoperim iubirea de sine... ci sa daramam zidurile pe care le-am construit in jurul iubirii de sine. Cand avem curajul sa trecem peste aceste ziduri, sa ne cunoastem si sa ne imbratisam pentru ceea ce suntem, cu calitati si defecte, deschidem usa spirituala care ne conecteaza intr-un mod mai grijuliu, empatic si intim cu altii care merita cu adevarat iubiti.

De aceea este timpul sa...

1. Incepi sa iti spui ce iti place la tine. Este important sa stii cat esti de importanta. Chiar trebuie sa te uiti in oglinda si sa iti dai seama ca esti minunata - pentru ca ceea ce vedem in oglinda este adesea ceea ce vedem si in lume.

2. Accepti ceea ce esti. Un lucru cu adevarat dificil pe care trebuie sa il faci este sa renunti la a incerca sa fii perfecta si sa incepi calatoria pentru a deveni cea mai buna versiune a ta. Cea mai frumoasa parte a acestei calatorii este regasirea linistii interioare - aceasta pace este rezultatul antrenarii mintii tale pentru a procesa viata asa cum este ea mai degraba decat asa cum crezi ca ar trebui sa fie.

3. Concentreaza-te mai putin pe a castiga aprobarea celorlalti. Aminteste-ti ca nu trebuie sa faci ceea ce fac cei din jurul tau. Si nici nu trebuie sa obtii permisiunea sa traiesti cum vrei tu sa traiesti. Nu uita ca timpul tau pe aceasta planeta este pretios. Nu astepta ca altcineva sa iti dea permisiunea sa traiesti.

4. Indeparteaza-te de cei care te doboara. Sa nu ai pe cineva langa tine este mai bine decat sa ai pe cineva gresit langa tine. Nu-ti face griji prea mult pentru oamenii care nu isi fac griji pentru tine. Cunoaste-ti valoarea.

5. Iarta ce ai fost in trecut. Toti oamenii gresesti. Ce ai facut in trecut ar trebui sa ramana in trecut. Greselile tale nu te fac o persoana rea... ci te fac om. Accepta-ti trecutul si intelege ca s-a incheiat. Iarta-te pentru tot si concentreaza-te pe ceea ce vrei sa faci de acum inainte.

6. In fiecare zi gaseste sa faci ceva ce te face fericita. Viata este prea scurta, asa ca ar trebui sa investesti in activitati de care iti pasa profund si care te fac fericita. Experimenteaza, descopera, traieste.

foto main Max4e Photo, Shutterstock

