6 Mantre puternice pentru a iesi de pe drumul gresit pe care mergi si a te concentra pe ce este cu adevarat important

Lucrurile carora le acorzi atentie devin importante in viata ta. Nu incerca sa iti mai planifici timpul, incepe sa iti planifici mai degraba focusul.

"Oare folosesc in mod semnificativ aceasta zi rara, importanta, pretioasa?" - aceasta este intrebarea pe care cu totii ar trebui sa ne-o punem in fiecare zi.

Sa fim ocupati cu adevarat este cel mai important. Ne umplem calendarele cu diferite tipuri de activitati, insa de multe ori o facem doar pentru a nu ne plictisi, pentru a evita sa fim exact cine suntem cu adevarat si sa refuzam sa acceptam ceea ce traim in momentul prezent. Atunci cand simtim ca lucrurile nu sunt asa cum ne dorim noi sa fie, fugim in directia opusa si ne focusam de primul lucru care ne distrage atentia de la realitate. Si, in acest proces, nu doar sa ne pierdem scopul in viata, ne pierdem si sufletul, ne pierdem si inima, ne pierdem pe noi cu totul.

Iata cateva mantre puternice care sa te ajute sa iesi de pe drumul gresit pe care mergi acum si sa te concentrezi pe ce este cu adevarat important pentru tine:

1. Calitatea vietii mele pe termen lung depinde in mod direct de modul in care stabilesc si respect prioritatile mele astazi.

2. Uneori trebuie sa spun "Nu" lucrurilor bune pentru a putea spune "Da" lucrurilor cu adevarat importante. Nu pot face totul in viata, asa ca invat sa fiu atenta la ce conteaza si aleg cu inima deschisa ce imi dicteaza sufletul.

3. Nu imi mai pierd timpul si energia luptand impotriva destinului. Universul ma vrea aici cu un motiv; el stie care este drumul pe care trebuie sa merg. Fac un pas in spate si ii permit sa isi joace cartea.

4. Invat sa imi investesc timpul si energia luptand pentru a ajunge acolo unde vreau sa ajung. Nu mai astept momentul potrivit, iau acest moment asa cum este el si il fac eu sa fie potrivit.

5. Sunt prezenta aici si acum. Imi accept viata asa cum este ea si ma bucur din tot sufletul de ceea ce traiesc.

6. Nu ma mai las influentata de nimeni. Nu mai traiesc viata nimanui. Aleg sa ma concentrez pe ceea ce sunt, ceea ce am, ceea ce mi se intampla si lupt pentru a imi face prezentul cel mai frumos moment al meu. Pentru ca aici este viata mea. Pentru ca aici exista fericirea adevarata.

