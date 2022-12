Lectia pe care Universul vrea sa o inveti la inceput de an 2023 

Incepe 2023 cu aceasta lectie de viata... si iti promitem un an cu adevarat incredibil. Tot ce urmeaza sa ti se intample face parte din drumul tau prin viata; accepta-ti calea si permite-i Universului sa iti arate cat de minunat poate fi destinul tau.

Iata care este lectia pe care Universul vrea sa o inveti inca din primele zile ale anului 2023 pentru a te bucura de un nou inceput:

Horoscop Berbec

Accepta trecutul pentru a putea invata sa traiesti in prezent si sa iti faci planuri pentru viitor. Nu te mai intoarce acolo unde nu mai exista nimic; viata ta se intampla aici, chiar in acest moment. Bucura-te de ea.

Horoscop Taur

Da-ti seama ce conteaza cu adevarat pentru tine si lupta pentru visurile pe care le ai. Crede in tine si nu te da batuta... si vei reusi sa iti implinesti cele mai arzatoare dorinte.

Horoscop Gemeni

Acesta este un nou inceput... iar aceasta este sansa ta de a iti invata lectiile si de a o lua de la capat. Inchide capitolul dureros al vietii tale si mergi mai departe. Esti acolo unde trebuie sa fii. Cu incredere, ridica-te de la pamant si continua-ti drumul. Ai sansa la o noua poveste.

Horoscop Rac

Este momentul sa iti creezi visuri noi. Este momentul sa faci un pas in spate si sa iti dai seama nu doar cine esti, ci si ce te face fericita cu adevarat. Asculta-ti inima si lasa-te condusa de intuitie.

Horoscop Leu

Pune-te pe primul loc. Ai mai multa grija de tine, alege-te pe tine inainte de a ii alege pe altii. Nu poti oferi iubire celor la care tii daca inima ta este goala.

Horoscop Fecioara

Asculta-ti intuitia si permite-i Universului sa te indrume catre drumul pe care trebuie sa mergi. Nu te mai pierde in detalii, nu mai asculta ce spun alti oamenii; viata ta trebuie sa fie traita numai si numai de catre tine.

Horoscop Balanta

Da-ti jos mastile si alege sa fii tu insati intr-o societate in care suntem invatati sa ne ascundem sentimentele si emotiile. Arata-ti vulnerabilitatea, alege sinceritatea si vei vedea cat de mult se vor schimba relatiile pe care le ai cu cei din jurul tau.

Horoscop Scorpion

Nu te teme de obstacole, ele sunt aici pentru a te ajuta sa cresti, sa evoluezi, sa devii cea mai buna versiune a ta. Indrazneste sa crezi in tine si sa mergi mai departe; nu renunta la ceea ce iti doresti sa fii.

Horoscop Sagetator

Nu permite altor persoane sa iti spuna ce si cum sa alegi in viata ta. Acesta este un nou capitol din cartea destinului tau, iar in mainile tale este stiloul cu care vei scrie paginile albe. Tu esti creatoarea propriului viitor.

Horoscop Capricorn

Renunta la toate barierele si zidurile pe care le-ai construit in jurul inimii tale si permite-i sufletului tau sa iubeasca din nou. Nu te mai feri de dragoste, ea este cel mai frumos lucru care ti se poate intampla in acest an.

Horoscop Varsator

Spune lucrurilor pe nume. Nu mai astepta ca oamenii sa ghiceasca gandurile si dorintele tale; vorbeste deschis despre ceea ce vrei in relatia cu ei si vei vedea cat de mult se vor schimba lucrurile.

Horoscop Pesti

Asculta-ti intuitia si alege cu sufletul drumul pe care vrei sa mergi. Nu mai permite oamenilor sa iti decida viitorul pentru ca vei ajunge pe un drum de pe care nu te vei mai putea intoarce.

foto main Khomenko Maryna, Shutterstock

