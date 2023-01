In 2023 sper sa te iubesti mai mult pe tine decat ii iubesti pe altii 

Mereu ti-ai pus inima pe tava si te-ai neglijat pentru a oferi dragoste oamenilor din jurul tau. Mereu ai fost acel suflet incredibil care a oferit tot ce a avut mai bun si mai frumos fara sa astepti nimic la schimb. Mereu ai ridicat oamenii de la pamant.

In acest an, insa, lucrurile trebuie sa se schimbe. In acest an incearca te iubesti mai mult pe tine decat ii iubesti pe altii.

Iubeste femeia in care te-ai transformat. Iubeste ceea ce esti - cu bune si cu rele. Iubeste calatoria pe care ai avut-o pentru ca ea te-a ajutat sa inveti lectii cu adevarat importante, sa cresti, sa te dezvolti si sa devii cea mai buna versiune a ta. Ea te-a facut puternica.

In anul 2023 schimba putin lucrurile. Este timpul sa te vezi asa cum esti: minunata, cu un suflet incredibil. Este timpul sa te pui si tu pe primul loc si sa alegi fericirea pentru tine inainte de a mai incerca sa ii faci pe altii fericiti.

Nu mai da explicatii pentru modul in care alegi sa iti traiesti viata. Nu uita ca nu datorezi nimic nimanui in aceasta viata. Tu ai un singur scop: acela de a fi fericita cu adevarat.

Ai grija de tine, ai grija de sufletul, ai grija de corpul tau. Ii datorezi inimii tale un trup sanatos si frumos, pe care sa il iubesti zilnic. Iti datorezi tie dragoste, apreciere si respect chiar si atunci cand altii nu iti ofera nimic.

Draga mea, tu nu ai nevoie de nimeni pentru a fi salvat... pentru ca tu singura te poti salva. Tu singura te poti ajuta. Esti mai puternica decat crezi. Esti speciala, esti praf de stele, esti unica. Nimeni nu mai are un suflet atat de frumos precum al tau. Asadar, de ce permiti altora sa te raneasca si sa te puna la pamant? De ce ii lasi sa se joace cu sentimentele tale?

In 2023 este timpul sa spui "STOP". Sa te alegi pe tine inainte de a ii alege pe altii. Sa te iubesti pe tine inainte de a ii iubi pe alti. Sa te ajuti pe tine inainte de a ii ajuta pe altii. Sa te salvezi pe tine inainte de a ii salva pe altii. Sa iti implinesti visurile tale inainte de a implini visurile altora. Sa fii fericita cu tine inainte de a ii face pe altii fericiti.

